¿Cuándo vuelve a pelear el mexicano ‘Pitbull’ Cruz?

El púgil mexicano, Isaac “Pitbull” Cruz (28-3-2, 18 nocauts), volverá al ring el próximo 19 de septiembre de 2026, cuando se mida al puertorriqueño Néstor Bravo, con el objetivo de sumar una defensa del título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo y buscar una nueva oportunidad por el campeonato mundial absoluto.

Lugar de la pelea “Pitbull” Cruz vs Néstor Bravo: Pechanga Arena en San Diego, California, EU.

Se transmitirá la pelea por: DAZN.

Isaac "Pitbull" Cruz espera que el puertorriqueño Néstor Bravo salga agresivo Mexsport

Isaac “Pitbull” Cruz iniciará su etapa bajo las órdenes de Eddy Reynoso con el objetivo de competir en la élite. Reveló que una de las principales razones fue la experiencia y el trabajo que ha hecho con Saúl “Canelo” Álvarez, así por su capacidad para entender a los peleadores.

“Estoy extremadamente motivado por regresar al ring el 19 de septiembre. Sé que Bravo llega con mucha hambre y quiere dar la sorpresa, pero mi objetivo está claro: seguir demostrando que pertenezco a la élite”, dijo el mexicano.

El boxeador mexicano espera que el puertorriqueño salga con una mentalidad agresiva y ponga en puesta su estrategia para contrarrestar su estilo.

El boxeador mexicano viene de empatar ante Lamont Roach Jr en el pasado mes de diciembre.

En julio de 2025, “Pitbull” Cruz venció a Omar Salcido por decisión unánime para quedarse con el título interino superligero del CMB. Su compatriota se sumó a pelea de último momento en lugar de Ángel Fierro, que fue reemplazado por problemas de salud sufridos en su intento por dar el peso.

El originario de la CDMX tuvo uno de sus mejores momentos de su carrera, cuando castigó a Gervonta Davis en 2021, aunque se llevó la derrota. Después venció a Rolando Romero en Las Vegas para arrebatarle el cinturón de campeón del peso superligero de la AMB.

“Pitbull” Cruz cargó con un tropiezo inesperado ante José Valenzuela.