Berterame no teme perder su lugar en el Tri tras fichar con Inter Miami

Germán Berterame vive una nueva etapa en su carrera tras concretar su fichaje con el Inter Miami CF de la Major League Soccer. El delantero argentino naturalizado mexicano aseguró que su llegada al futbol de Estados Unidos fue la decisión correcta y descartó que el movimiento afecte sus convocatorias con la Selección Mexicana.

Para mí en lo personal esto es hermoso, surgió la posibilidad de venir acá y no lo dudé. Estoy sumamente contento con esta decisión y estamos trabajando duro para poder llegar al Mundial”, expresó el atacante.

Berterame habló con Javier Aguirre antes de firmar

El exgoleador de Rayados reveló que antes de cerrar su incorporación al conjunto de Miami sostuvo una conversación con el técnico nacional, Javier Aguirre, quien le dio respaldo para continuar con su crecimiento profesional en la MLS.

Sí, estuve platicando algo ahí con él y me tiró para adelante. Mientras siga teniendo el nivel que he mostrado, seguiré yendo a la selección”, comentó.

Fuerte competencia en el ataque del Tri

Berterame sabe que el camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 no será sencillo. En la lucha por el puesto de centro delantero tendrá competencia directa con nombres consolidados como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Armando González.

Con el Mundial en el horizonte, el atacante confía en que su rendimiento en la MLS será suficiente para mantenerse en el radar del ‘Vasco’ y pelear por un lugar en la lista final.