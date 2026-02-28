AMT de Acapulco, la gran pasión de Álvaro Falla; un evento de primer nivel

El Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco es más que un título en disputa para Álvaro Falla Carrasco, es una extensión del cuerpo, mente y alma; es un corazón que palpita junto a las emociones de los aficionados y de los raquetazos de las estrellas que participan en el prestigioso certamen.

Originario de Bogotá, Colombia, el director del AMT se siente un mexicano más, que goza de la riqueza cultural del puerto, aunque también ha sufrido los golpes en la región.

Para los que estamos involucrados desde hace tantos años en el tenis y en su espectáculo, nos mueve cada vez que pasa algo en Acapulco. Siempre trabajamos con motivación, nos emociona mucho, pero también nos ha sacado lágrimas”, refirió a Excélsior, en cuanto a desastres naturales, a los remanentes del covid y por la violencia en la región.

Álvaro Falla, CEO del AMT de Acapulco.

Sobre el desastre que dejaron los huracanes Otis y John

A la mente de Álvaro Falla no tarda en llegar el recuerdo del desastre que ocasionó Otis, huracán de máxima categoría en octubre 2023, y posteriormente John, fenómenos que representaron cerca de 300 millones de pesos en reparaciones de la Arena GNP Seguros Acapulco . “Nos sacó lágrimas, estuvimos sentados, pensando cómo reconstruirnos”.

Y no tardó en encontrar las respuestas en su equipo de trabajo. Poner corazón en su gestión salvó el barco.

Paciencia frente a las cosas como se van dando y de esa perseverancia no doblarse. Levantar la cabeza, saber que pasa por algo y nos va a enseñar un camino diferente, tener resiliencia. Todo eso, la enseñanza. En tu vida, en tu carrera o en tu trabajo rodéate bien, arma un equipo que te permita salir adelante”, explicó.

Una vez que tomó las riendas del AMT en 2023, con la renuncia de Raúl Zurutuza tras 19 años en el cargo, supo que estaba en el lugar correcto por la sensación: “Es un trabajo que arranca después de que termina el torneo. Me pone feliz ver lo que pasa con el cuadro que se presentó ahora, jugadores top emocionados por venir, llena a uno de entusiasmo”.

*mcam