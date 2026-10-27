El video del que nadie está hablando. Luis Díaz, en “modo fan” con Charlyn Corral

Ser reconocida como la goleadora del año provoca reacciones inesperadas, como que uno de los mejores delanteros del mundo te pida una fotografía.

Así lo vivió Charlyn Corral, la jugadora mexicana de los Tuzos del Pachuca que ayer en la Gala del Balón de Oro fue galardonada con el mismo trofeo que el inglés Harry Kane.

Al finalizar el evento, cuando la crema y nata del futbol internacional caminaba por doquier en London Palladium Theatre, Charlyn se reunió con la otra mexicana en el lugar, la también delantera de las Águilas del América, Scarlett Camberos.

Charlaban, pero también miraban pasar a las máximas estrellas del futbol mundial. El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, el atacante del Barcelona, Lamine Yamal o el que fue reconocido como el mejor portero del año, el español Unai Simón, el ganador del Balón de Oro en 2024 y Campeón del Mundo en la pasada Copa del Mundo, Rodri.

Hasta que frente a ellas apareció un colombiano, estrella con su selección y delantero letal del Bayern Munich, Luis Díaz. El jugador de 29 años se detuvo a saludarlas. Se refirió principalmente a Charlyn Corral, que sostenía su trofeo con la mano derecha y por lo que no logró estrechar correctamente la mano de Luis para saludarlo.

En el video que circula en redes sociales, aparentemente es Luis Díaz quien le pide la fotografía a la goleadora originaria de Ecatepec, Estado De México. Scarlett Camberos amablemente sacó su celular para tomarles la fotografía.

Con tantas estrellas como el firmamento más abundante lució anoche el London Palladium Theatre, de Londres, Inglaterra. Charlyn no lo desaprovechó y se fotografió con Cucurella, Diomande, Ronaldo Nazario, Luis Figo, Unai Simón y muchos más, pero Luis Díaz, una de las estrellas del firmamento inglés, decidió inmortalizarse junto a una mexicana, la delantera de los Tuzos del Pachuca, Charlyn Corral.