¿Qué sigue para Erick Portillo, una de las cartas fuertes del Premio Nacional de Deportes 2026?   

Se acabaron las vacaciones para Erick Portillo. El saltador de altura retomó sus entrenamientos con entusiasmo tras la histórica cosecha del año; sin embargo, desea redondear sus logros con el Premio Nacional de Deportes 2026.

"Siento que soy una carta fuerte, son dos podios mundiales, primer finalista mexicano en la Diamond League, quiero creer que soy carta fuerte", expresa el atleta en entrevista con Excélsior.

Lo invade el optimismo, al tiempo que se sabe por el buen camino, luego de la gratificante noticia que recibió el pasado miércoles: "Ayer me avisaron que gané el Premio Estatal del Deporte (de Chihuahua) y ahora vamos por el Nacional".

En la categoría de Deporte No Profesional, Erick Portillo está nominado con Kenia Lechuga (remo), Aylin Ibarra y Mellisa Márquez (remo), Alexis López (remo), Alejandra Ortega (marcha) y Selección Femenil de Flag Football.

Con la mente en Juegos Panamericanos

Portillo volvió a estar en el foco tras las hazañas de este año, en los mejores escenarios del atletismo. Se hizo de la medalla de plata en el Mundial Indoor en Polonia.

El podio de segundo lugar en la Diamond League de Roma, el cual, le permitió clasificarse a la gran final en Bruselas, en la que terminó sexto lugar.

Después se colgó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana. Y finalizó con la medalla de bronce en el Ultimate Championship en Hungría.

Tras un respiro de los viajes y las competiciones de World Athletics, Erick Portillo anticipó un par de campamentos en Zúrich, Suiza, para su agenda del 2027, para llegar óptimo a las justas que son su prioridad: los Juegos Panamericanos en Perú y el Mundial de Beijing.

"Iniciamos el entrenamiento, llevo dos semanas con preparación general. Ahorita el plan está en los Juegos Panamericanos, el Mundial de Beijing, es en el que nos queremos mantener en el podio, el año que entra quiero cumplir mi sueño de ser campeón mundial".

Al momento, las mejores marcas oficiales de Erick Portillo son los saltos de 2.30m en indoor y de 2.27m outdoor (en los Juegos Olímpicos París 2024 dejó un registro de 2.20m).