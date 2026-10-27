Charlyn Corral se une a los mejores futbolistas del mundo y lo presume en redes

Charlyn Corral robó todos los reflectores en el mundo al ser nombrada como la mejor delantera del año durante el Balón de Oro 2026, tras un emotivo mensaje que conmovió al país, la artillera mexicana aprovechó y compartió fotografías que se tomó en la gala con cada uno de los protagonistas del futbol mundial.

Luego de compartir escenario con Harry Kane -Balón de Oro y mejor delantero de 22026- la delantera de las Tuzas del Pachuca compartió con cada uno de sus 111 mil seguidores en Instagram las postales que terminarán en la historia del deporte mexicano.

Quiero agradecer todo el apoyo a mi gente de México, muchas gracias por sus mensajes, el apoyo y todas las muestras de cariño que me han dado en estos días. Han sido horas de locura, horas que he disfrutado mucho, nos vemos muy pronto por allá. Un abrazo a todos”, mencionó Charlyn Corral.

Estas son todas las figuras con las que Charlyn Corral logró inmortalizar un momento durante la gala del Balón de Oro 2026:

Alexia Putellas / tres veces Balón de Oro e histórica con el Barcelona y la Selección de España.

Kylian Mbappé / campeón del mundo con Francia y segundo en la contienda por el Balón de Oro 2026; actual figura del Real Madrid.

Rodri / Balón de Oro y vigente campeón del mundo con España; actual futbolista del Barcelona.

Marc Cucurella / vigente campeón del mundo con España y lateral titular del Real Madrid.

Unai Simón / vigente campeón del mundo con España y portero titular del Athletic de Bilbao, siendo compañero del mexicano Álex Padilla.

Yan Diomandé / fichaje más caro en la historia del Real Madrid y actual futbolista Merengue; juega para la Selección de Costa de Marfil.

Ronaldo / campeón del mundo con Brasil e leyenda de Real Madrid.

Luis Figo /exfutbolista histórico de Real Madrid y la Selección de Portugal.

Luis Díaz / delantero del Bayern Múnich y la Selección de Colombia.

BFG