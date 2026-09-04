Tenistas estallan contra influencers en el US Open

El US Open 2026 apostó con la presencia de influencers para promover el torneo en plataformas digitales como YouTube, TikTok, Instagram, entre otras. Se acreditó a 100 creadores de contenido, pero las cosas no han ido bien, debido a que varios tenistas se han quejado porque no han respetado el deporte.

Una de las críticas fue Naomi Osaka. Después de vencer a Anastasia Zakharova en la primera ronda del US Open 2026, la tenista se mostró cauta y pidió respeto al deporte.

“Si acudes a un evento deportivo, debes respetar el deporte... Y considero que es una cuestión de cortesía básica informarse sobre el deporte, especialmente en lo que respecta a la etiqueta”, indicó la ex número uno.

En aquel partido, el juez de silla Kader Nouni llamó la atención a unas personas que ocupaban un palco, debido a que parecían estar en una sesión de fotos en la pista Arthur Ashe.

“Por favor, chicos, en el palco detrás de mí, les ruego que ocupen sus asientos”, indicó.

“Me parece bien que la gente contribuya a popularizar el tenis entre su público específico, pero creo que la situación debe gestionarse mucho mejor, sobre todo en partidos de primera ronda”, agregó Naomi Osaka.

Naomi Osaka consideró que la presencia de influencers se debe gestionar mejor Reuters

Según la organización, las personas que estaban en ese palco no tenían credenciales de creadores de contenido, sino que habían sido invitados por marcas comerciales.

La tenista de 28 años impactó la noche del lunes, cuando en su debut en el Grand Slam portó un traje largo encapuchado de colores claros, una vestimenta que homenajeó a Allen Iverson, antigua estrella de la NBA.

Naomi Osaka deslumbró la noche del pasado lunes, cuando salió a la pista con este atuendo Reuters

“ME PARECE UN POCO IRRESPETUOSO”: JESSICA PEGULA SOBRE INFLUENCERS

La estadunidense Jessica Pegula consideró que las cosas se fueron un poco de las manos y consideró de irrespetuoso el incidente con los influencers.

“Hay gente ahí abajo intentando competir, es su carrera y su trabajo. Me parece un poco irrespetuoso... Me da la sensación de que este año la cosa se ha ido un poco de las manos.

Jessica Pegula se sumó a las críticas contra influencers en el US Open 2026 Reuters

En la Ashe se oye todo. Incluso cuando parece haber silencio, siempre hay un murmullo, gente hablando, comiendo, riendo y expresando toda clase de emociones. Realmente tienes que esforzarte por aislarte en tu propia burbuja cuando estás ahí fuera”, indicó.

EL US OPEN TOMA MEDIDAS

Como una forma de que no haya nuevos incidentes, la organización del US Open reforzó las señalizaciones respecto al silencio y el uso de luces que puedan generar distracciones, así como cualquier actividad que pudiera interrumpir algún partido.