Sebastián Cáceres revela el papel de Néstor Araujo para llegar al Celta tras dejar al América

Sebastián Cáceres ya porta los colores del Celta de Vigo y, en sus primeras declaraciones como nuevo jugador del conjunto español, reveló que Matías Vecino y Néstor Araujo fueron claves para convencerlo de dar el salto al futbol europeo.

El defensa uruguayo contó que antes de cerrar su llegada al Celta habló con su compatriota Matías Vecino, quien recientemente dejó el equipo, y con el mexicano Néstor Araujo, exjugador del conjunto de Vigo.

Antes de venir fui con Matías Vecino, ya no está, pero él me habló muy bien del equipo, de la ciudad, del grupo, entonces me convenció antes de poder estar acá, antes de tener pláticas de negociación, porque me habló de la parte humana, de lo futbolístico, también hablé con Néstor Araujo que estuvo acá y fue lo mismo”, explicó Cáceres.

El zaguero reconoció que escuchar buenas referencias de ambos futbolistas fue determinante para tomar la decisión de llegar al Celta.

Cuando todo mundo te habla bien del lugar es imposible no querer estar acá”, añadió.

Claudio Giráldez también fue clave en la llegada de Cáceres

Además de las recomendaciones de Vecino y Araujo, Sebastián Cáceres destacó la conversación que sostuvo con el entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, como otro de los factores que lo convencieron de aceptar el reto.

El uruguayo considera que llega a un equipo que se encuentra en crecimiento y que atraviesa un buen momento deportivo.

Creo que es un equipo que va en crecimiento, que viene haciendo las cosas muy bien. Después, la charla que tuve con Claudio Giráldez me dejó en claro que era el lugar al que tenía que venir”, señaló.

Cáceres también calificó su llegada a España como una oportunidad importante después de buscar durante tiempo el salto al futbol europeo.

Me convenció totalmente y creo que es una linda oportunidad, después de estar buscando este salto de jugar en la élite, en una liga tan competitiva como esta”, afirmó.

¿Cómo se define Sebastián Cáceres?

En sus primeras palabras como jugador del Celta, el defensa uruguayo también habló de las características que considera que puede aportar al equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego.