Briatore acusa a la FIA de favorecer a McLaren tras sanción a Gasly; Stella responde

La polémica en torno al Gran Premio de Mónaco ha generado un viernes tenso en el Gran Premio de Italia. Durante la FP1, la FIA emitió el veredicto final de la Corte Internacional de Apelación donde decidieron reinstaurar las sanciones a Pierre Gasly y, con ello regresar el podio al francés Isack Hadjar, algo que generó una guerra de declaraciones del director ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, contra el personal del organismo rector.

Briatore lanzó duras acusaciones señalando una presunta parcialidad dentro del panel de jueces a favor de McLaren, esto durante la conferencia de prensa de jefes de equipo del viernes en Monza, apenas unos minutos después de conocerse el veredicto. El directivo italiano afirmó que uno de los cuatro integrantes del tribunal actuó más como acusador que como figura neutral, revelando supuestos nexos pasados entre el magistrado y la escuadra de Woking:

Disculpen, esto es muy injusto. Primero, aceptamos la decisión, pero lo que es muy extraño es que de los cuatro jueces del panel, uno actúa como fiscal”, dijo Briatore antes de lanzar su dardo relacionando al integrante de la FIA con McLaren.

“Para nosotros, eso no es un gran problema. El problema es que está muy vinculado con McLaren, porque tenemos una bonita foto de este tipo en un discurso para McLaren en 2018 en McLaren Special Operations (MSO) en Beverly Hills. Tiene una fundación llamada One Drop Foundation, y McLaren le dio un auto. Esto es bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado con un equipo que protestaba contra nosotros".

Asimismo, Briatore cuestionó severamente la independencia del organismo rector ante la prensa presente:

Lo que es injusto es que el juez estuviera vinculado con McLaren; esto es injusto. El juez normalmente necesita ser completamente independiente, y este juez fue muy desagradable durante la audiencia. Estaba actuando como fiscal, y después descubrimos la razón por la que fue tan desagradable. El tipo está muy vinculado con McLaren".

La fuerte respuesta de Andrea Stella a Briatore

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, jefe de McLaren, quien estaba en la conferencia de prensa del otro extremo del sillón, respondió a las acusaciones y retó a Briatore a sostener sus dichos.

"Encuentro bastante insultante para McLaren que esta conferencia esté yendo en esta dirección", remarcó Stella, enfatizando además que la escudería de Woking merece respeto por su reputación en la categoría.

Con la decisión, Gasly no solo perdió el podio, sino que además hizo que Alpine perdiera terreno en la lucha del campeonato de constructores contra Racing Bulls.