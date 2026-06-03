VIDEO: "Quiero dejar el tenis ahora mismo": El desgarrador colapso de Aryna Sabalenka tras París

La presión, las altas expectativas y una inesperada derrota terminaron por desbordar por completo a Aryna Sabalenka. La bielorrusa protagonizó uno de los momentos más dramáticos y emotivos en lo que va de Roland Garros 2026 al admitir abiertamente que, tras quedar eliminada del segundo Grand Slam del año, sintió deseos inmediatos de abandonar el tenis profesional.

La actual número uno del mundo llegó a París consolidada como la gran candidata a levantar la copa en la arcilla francesa. Sin embargo, su camino se cortó de forma abrupta en una de las mayores sorpresas del torneo.

Sin pensamientos, sin emociones. Solo quiero dejar el tenis ahora mismo".

El colapso en París: Diana Shnaider firma la sorpresa

El recorrido de la máxima favorita terminó de manera sorpresiva en la Philippe Chatrier al caer frente a la rusa Diana Shnaider, sembrada número 25 del certamen. Shnaider planteó un partido perfecto que sacudió por completo el cuadro femenino.Las claves de la dolorosa derrota:

Neutralización total: Shnaider logró frenar la potencia habitual de los golpes de Sabalenka desde el fondo de la cancha.

Shnaider logró frenar la potencia habitual de los golpes de Sabalenka desde el fondo de la cancha. Desesperación culmen: La estratega rusa obligó a la bielorrusa a cometer errores no forzados poco habituales, sacándola de ritmo durante casi todo el encuentro.

La estratega rusa obligó a la bielorrusa a cometer errores no forzados poco habituales, sacándola de ritmo durante casi todo el encuentro. Conferencia de prensa rota: Visiblemente afectada, cabizbaja y al borde de las lágrimas, Sabalenka no ocultó el profundo golpe emocional.

Una campeona obligada a levantarse

La cruda reacción de Sabalenka refleja la enorme exigencia mental y física que enfrentan las grandes figuras del circuito de la WTA. La bielorrusa cargaba con la enorme responsabilidad de responder a su condición de favorita para conquistar su primer Roland Garros.El futuro de la número uno del mundo:

A pesar de la alarmante frase, esta no es la primera vez que la tenista atraviesa crisis de frustración severa. A lo largo de su carrera ha demostrado una capacidad de resiliencia enorme, regresando más fuerte tras eliminaciones dolorosas.

Serena Williams apoya a Sabalenka

La tenista Serena Williams, máxima ganadora de la era moderna en la rama femenil de Grand Slams que está volviendo a las pistas, sintió tristeza al ver la eliminación de Sabalenka y, sobre todo, el que valorara en conferencia de prensa el dejar el tenis.