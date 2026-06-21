Cabo Verde, el rival inesperado que México podría enfrentar en los dieciseisavos del Mundial 2026

El Mundial apenas comienza, pero ya tiene una de sus historias inesperadas. Cabo Verde, una selección que disputa por primera vez una Copa del Mundo, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo y, si la fase de grupos terminara hoy, sería el rival de México en los dieciseisavos de final.

De acuerdo con el simulador de la BBC, el equipo africano avanzaría a la siguiente ronda y viajaría a Ciudad de México para enfrentarse al conjunto tricolor en la primera eliminatoria del Mundial 2026.

¿Por qué Cabo Verde sería el rival de México?

La selección de Cabo Verde llegó al torneo como una de las incógnitas entre las 48 participantes, pero en dos partidos ya consiguió resultados que llamaron la atención del planeta futbol. Primero sorprendió al empatar sin goles ante España, una de las favoritas al título, y después volvió a resistir ante Uruguay con un empate 2-2 que confirmó que su aparición no es una casualidad.

El pequeño país insular incluso estuvo cerca de una victoria histórica. Kevin Pina marcó el primer gol de Cabo Verde en una Copa del Mundo con un disparo de tiro libre que venció al arquero Fernando Muslera, mientras que Helio Varela apareció en la segunda mitad para firmar el empate definitivo ante los uruguayos.

Cabo Verde acaricia la ronda de los 32 mejores al dormir en tercer lugar del Grupo H por debajo de España y Uruguay. Con dos goles anotados y dos recibidos, los africanos serían el rival de México

La actuación tiene todavía más valor por los registros que ha dejado. Cabo Verde se convirtió en la primera selección que evita la derrota en sus dos primeros partidos de un Mundial desde Senegal en 2002, cuando aquel equipo africano logró una victoria y un empate en sus primeros encuentros.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 21, 2026 Cape Verde's Laros Duarte, Steven Moreira, Yannick Semedo, Sidny Lopes Cabral and Diney Borges react after the match REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAY REUTERS

Además, el conjunto dirigido por Pedro Leitão Brito ha mostrado una disciplina poco común en un torneo de máxima exigencia. Apenas ha cometido cinco faltas en sus dos primeros partidos, la menor cantidad registrada por una selección en sus dos primeros juegos de una Copa del Mundo desde 1966.

La historia de Cabo Verde también tiene un componente especial fuera de la cancha. Con una población cercana al medio millón de habitantes, el país africano vive su primera participación mundialista y sus aficionados han convertido cada partido en una celebración.

Ahora, con la posibilidad de cruzarse con México en la siguiente fase, Cabo Verde podría pasar de ser la sorpresa del torneo a convertirse en uno de los equipos que busquen escribir una de las mayores historias en la historia reciente de los Mundiales.