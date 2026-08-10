ICE detiene a futbolista argentino antes de viajar a una final y desata polémica migratoria en Estados Unidos

El viaje a Los Ángeles para disputar una final terminó convertido en un proceso migratorio para Matías Alejandro Pourrain. El futbolista argentino, de 34 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Florida, cuando se disponía a abordar un vuelo junto con sus compañeros del Miami United FC.

Pourrain llevaba años viviendo en Estados Unidos. De acuerdo con su abogada, Regina de Moraes, ingresó legalmente al país en 2019 y actualmente cuenta con un permiso de trabajo vigente mientras permanece pendiente una solicitud migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional ofrece una versión distinta sobre su situación y sostiene que el argentino excedió el periodo de estancia autorizado.

La detención ocurrió el jueves 6 de agosto. El equipo había pasado los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, y esperaba abordar el avión rumbo a Los Ángeles para disputar la final de la UPSL cuando tres hombres vestidos de civil se acercaron al futbolista.

Según relató su abogada a Telemundo 51, los agentes le preguntaron su nombre y le dijeron que necesitaban hacerle algunas preguntas. No hubo una discusión ni un enfrentamiento. Pourrain fue separado de sus compañeros y posteriormente trasladado a una instalación de ICE.

La familia y la defensa aseguran que el futbolista no tiene antecedentes criminales. Su abogada afirmó que nunca ha sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, violencia doméstica, robo u otros delitos. Una revisión de registros policiales en Miami-Dade y Broward tampoco encontró antecedentes a su nombre, según la información difundida por Telemundo 51.

¿Cuál es su situación migratoria?

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que Pourrain ingresó legalmente a Estados Unidos el 12 de noviembre de 2019 por el aeropuerto internacional de Atlanta y recibió autorización para permanecer seis meses, hasta el 11 de mayo de 2020. Según el gobierno estadunidense, permaneció en el país después de esa fecha y violó las condiciones de su estancia.

El organismo informó que ICE lo arrestó el 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale y que permanecerá bajo custodia mientras continúa su proceso de remoción. También aseguró que tendrá acceso al debido proceso.

La defensa sostiene que la situación es más compleja. Pourrain tiene una solicitud migratoria pendiente, todavía sin aprobación ni rechazo, además de un permiso de trabajo que, según su abogada, continúa vigente. De Moraes explicó que esa situación puede convertirse en un área gris dentro de la legislación migratoria y que buscará que un juez determine si el futbolista puede recuperar su libertad bajo fianza.

Por ahora, Pourrain permanece detenido. El localizador oficial de detenidos de ICE confirma que está bajo custodia, aunque no identifica públicamente el centro en el que se encuentra. Su abogada indicó que inicialmente estuvo en el centro de detención de Miramar y que posteriormente comenzó su traslado al Krome North Service Processing Center, en Miami.

El caso también pone el foco en una política migratoria estadounidense que ha incrementado la preocupación entre personas con procesos migratorios pendientes. La detención de Pourrain ocurrió durante un viaje doméstico, no cuando intentaba ingresar a Estados Unidos desde otro país.

Reacción de su equipo

Miami United FC, club en el que Pourrain además de jugar participa en actividades de formación de niños, manifestó públicamente su respaldo al futbolista y a su familia. El club lo describió como una pieza importante de la organización y destacó tanto sus condiciones deportivas como su calidad personal.

Pourrain no era un jugador marginal dentro del equipo. Durante la temporada 2026 apareció de manera constante en el ataque de Miami United y marcó goles importantes. El club registra, entre otros resultados, un gol suyo en la victoria 4-0 sobre Miami FC U20 y otro en el triunfo 6-2 ante Florida Wolves.

La propia organización lo tiene registrado en su plantilla como mediocampista argentino. Miami United compite en la UPSL, una liga de futbol estadounidense ubicada fuera de las principales categorías profesionales del país.

Mientras sus compañeros continúan con la actividad deportiva, el futuro inmediato de Pourrain depende ahora de un juez de inmigración.

Su familia espera que pueda solicitar una fianza y abandonar el centro de detención mientras continúa su proceso migratorio. La defensa, por su parte, busca que se valore su situación particular y el hecho de que, según sostiene, no cuenta con antecedentes criminales.

El gobierno estadounidense mantiene otra postura. Para el DHS, Pourrain permaneció en Estados Unidos más allá del tiempo autorizado y ahora deberá enfrentar un procedimiento de remoción.

Por eso, hasta este momento, hablar de una deportación sería incorrecto. El futbolista argentino está detenido y enfrenta un proceso migratorio que podría terminar en su deportación, pero esa resolución todavía no se ha producido.

El partido que debía jugar en Los Ángeles quedó en segundo plano. Para Pourrain, el próximo escenario ya no es una cancha de futbol, sino una corte migratoria en Estados Unidos.