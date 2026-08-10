NFL cambia las reglas: el coach ya no será el único que pueda lanzar la bandera roja

La NFL modificará a partir de la temporada 2026 una de las mecánicas más tradicionales en las bancas, pues los entrenadores en jefe podrán designar a otro integrante de su cuerpo técnico para iniciar los desafíos de jugadas y lanzar la bandera roja al terreno.

Hasta ahora, el entrenador en jefe era el único autorizado para solicitar formalmente una revisión, pero la nueva redacción del reglamento permitirá que esa responsabilidad recaiga en otra persona siempre y cuando sea designada antes del inicio del encuentro.

La modificación deberá ser comunicada previamente a los árbitros, por lo que no cualquier miembro del staff podrá tomar la bandera roja de manera improvisada durante el partido.

El ajuste quedó incorporado en la Regla 15, Sección 1, Artículo 1(a), que establece que el entrenador en jefe o la persona designada por éste antes del encuentro podrá iniciar un desafío antes de la siguiente jugada legal o patada.

Un cambio sin votación de los propietarios

La NFL no presentó esta modificación durante su reunión anual, escenario en el que normalmente los propietarios discuten y votan los cambios importantes al reglamento.

Sin embargo, la liga realiza cada verano ajustes al libro de reglas que no necesariamente requieren una votación formal, especialmente cuando se trata de procedimientos relacionados con la aplicación de disposiciones ya existentes.

La medida podría modificar también la toma de decisiones dentro de las bancas, ya que algunos entrenadores han reconocido en el pasado que ciertos desafíos fueron solicitados más por impulso o reacción emocional que por una evaluación estratégica.

Contar con un miembro del cuerpo técnico especializado en revisar repeticiones podría funcionar como un filtro adicional antes de arriesgar un tiempo fuera por una decisión equivocada.

Aun así, el entrenador en jefe difícilmente quedará fuera del proceso, pues la comunicación mediante auriculares permitirá que siga interviniendo en la decisión, aunque ya no necesariamente sea él quien realice físicamente la señal.

Los desafíos aumentaron durante 2025

Durante la temporada 2025 se solicitaron 151 desafíos por parte de los entrenadores, la cifra más alta registrada desde 2019.

El dato refleja la creciente importancia de las revisiones dentro de los partidos, especialmente en jugadas cerradas que pueden modificar posesiones, anotaciones, recepciones o ubicaciones del balón.

Con el nuevo sistema, la NFL abre la puerta a una mayor especialización dentro de los cuerpos técnicos, en una liga en la que cada vez más decisiones son apoyadas por asistentes encargados específicamente del análisis de video y situaciones de juego.