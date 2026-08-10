Los Lainez cumplen su sueño en Tigres

Diego y Mauro Lainez finalmente cumplieron uno de sus sueños dentro del futbol: compartir vestidor y cancha en un mismo equipo profesional.

Tigres reunió para el Apertura 2026 a los hermanos, quienes durante años desarrollaron sus carreras por caminos distintos y tuvieron que acostumbrarse a pasar largos periodos separados.

Para Diego Lainez, la llegada de Mauro Lainez al conjunto universitario representa mucho más que una incorporación deportiva.

“La verdad que estoy viviendo un sueño al compartir cancha con mi hermano, vestidor todos los días, concentraciones. Incluso, este tiempo en el futbol que hemos estado separados, porque nuestra carrera así se ha llevado en distintos equipos, nos ha faltado convivir también mucho tiempo y hoy recuperar todo eso”, declaró Diego.

El atacante mexicano explicó que su carrera profesional lo obligó desde muy joven a alejarse de su familia, por lo que tener ahora a su hermano todos los días dentro del mismo plantel le permite recuperar parte de esa convivencia.

“Yo me fui de mi casa a los 14 años y he estado mucho tiempo sin estar junto con él y con la mayoría de mi familia”, recordó.

Su hermano, una motivación extra

Mauro Lainez se convirtió además en un estímulo adicional para Diego, quien aseguró que verlo dentro de la cancha puede impulsarlo incluso cuando los partidos atraviesan momentos complicados.

“Para mí es una motivación extra. Si de por sí siempre he estado comprometido con Tigres al mil por ciento, ahora el ver a mi hermano y, a lo mejor, en algún momento que el partido es duro, todavía lo veo a él y me motivo a hacer las cosas mejor”, explicó.

Los Lainez habían construido sus trayectorias profesionales sin coincidir dentro de un mismo club hasta este semestre.

Mauro llegó como refuerzo de Tigres, mientras que Diego ya se había consolidado como una de las piezas habituales del conjunto regiomontano.

La unión de ambos llega además en medio de un semestre de cambios para Tigres, que perdió a Ángel Correa y posteriormente vivió la salida de Guido Pizarro de la dirección técnica.

Defiende al plantel de Tigres

Diego Lainez rechazó que las modificaciones hayan dejado al equipo sin la calidad necesaria para mantenerse como candidato a los títulos.

“Somos prácticamente los mismos, quitando a Ángel. Yo veo una plantilla de mucho talento, de mucha calidad. Todos los que hemos venido, también la directiva ha hecho un esfuerzo en traernos, ha hecho esfuerzos grandes de compras también, y los que estamos, pues, también hemos llegado a finales”, señaló.

Tigres atraviesa además un arranque complicado del semestre y todavía busca encontrar regularidad tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup.

Recuerda su medalla con México

Diego Lainez también celebró la clasificación de México a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y recordó su propia experiencia dentro de una justa olímpica.

El futbolista de Tigres formó parte de la selección de México que conquistó la medalla de bronce en Tokyo y aseguró que la experiencia puede marcar la trayectoria de los nuevos seleccionados.

“Les va a servir mucho en su carrera y, bueno, feliz de que regresen los Juegos Olímpicos para nuestro país. A mí me tocó participar en unos y me atrevo a decir que va a ser de las mejores experiencias de sus vidas. Desearles lo mejor y que les espere una carrera muy bonita”, concluyó.

Diego y Mauro Lainez viven ahora una etapa inédita en sus carreras: después de años separados por el futbol, finalmente pueden perseguir juntos los objetivos de Tigres.