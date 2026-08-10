Periodista deportivo es detenido por información falsa de traspasos

El periodista deportivo Burhan Can Terzi fue detenido por compartir falsamente que Jamal Musiala abandonaría al Bayern Múnich para convertirse en nuevo jugador del Galatasaray en este mismo mercado de transferencias; los cargos en su contra dictan ‘difundir públicamente información engañosa’.

Luego de 7 temporadas vistiendo la playera del conjunto Bávaro, el recorrido de Jamal Musiala parecía haberse terminado en el Bayern Múnich, sin embargo, la información publicada por el periodista fue desmentida por los altos mandos del conjunto turco y, a pesar de que Galatasaray no presentó una queja oficial, fueron los propios aficionados quienes señalaron a Burhan Can Terzi de compartir información falsa.

Fu este lunes 10 de agosto cuando las autoridades se presentaron frente a Burhan Can Terzi con la orden de detenerlo, misma que fue emitida desde la Oficina del Fiscal Jefe Público de Bakırköy en Estambul.

De acuerdo a la propia información difundida por las autoridades turcas, Burhan Can Terzi fue puesto en libertad horas más tarde, sin embargo, el periodista no cuenta con la facultad de viajar fuera del país hasta que concluyan las investigaciones.

En las propias redes sociales de Burhan Can Terzi, se compartieron historias a través de Instagram, en donde el apoyo era total a uno de los grandes periodistas expertos en el mercado de transferencias del futbol europeo.

Hasta el momento, a pesar de las historias compartidas por el periodista, él no ha emitido un comunicado de viva voz, por lo que se espera que en las siguientes horas pueda pronunciarse sobre uno de los sucesos que marcaron este inicio de mercado de transferencias en el Viejo Continente.

BFG