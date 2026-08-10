El Porto y una historia de éxito con los mexicanos

Si Santiago Giménez termina llegando al Porto, no sería el primer mexicano que encuentra en este club portugués una oportunidad para crecer en Europa.

Héctor Herrera, Tecatito Corona y ahora ¿Santiago Giménez?

De hecho, el Porto tiene una historia bastante especial con los futbolistas mexicanos. Héctor Herrera, Tecatito Corona, Miguel Layún, Diego Reyes y Jorge Sánchez han vestido la camiseta del equipo, mientras que Raúl Gudiño y Omar Govea también pasaron por sus categorías inferiores y equipos filiales.

Héctor Herrera con el Porto Referente y capitán.

Héctor Herrera dejó una huella en el equipo portugués.

El caso de Héctor Herrera es quizá el más destacado. Llegó en 2013 y permaneció seis temporadas, disputando más de 240 partidos, convirtiéndose en referente y capitán del equipo antes de dar el salto al Atlético de Madrid.

Otro mexicano que dejó huella fue Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona. El extremo pasó siete temporadas en Portugal y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del Porto durante su etapa en el club.

Miguel Layún también encontró en Portugal un escenario para demostrar su capacidad. El lateral tuvo una etapa importante con el equipo, mientras que Diego Reyes llegó muy joven y continuó ahí parte de su formación en el futbol europeo.

Más recientemente, Jorge Sánchez se sumó a la lista de mexicanos que han defendido los colores del Porto.

Y aunque Gudiño y Govea no lograron consolidarse en el primer equipo, su paso por las estructuras del club demuestra algo importante: el Porto también ha apostado por el talento mexicano desde sus categorías inferiores.

Jesús Corona con el Porto El extremo brilló en Portugal.

Una historia de títulos y goles.

Diego Reyes, Héctor Herrera, Miguel Layún y Jesús Manuel Corona saben lo que significa ser campeones con el Porto. Los cuatro levantaron títulos con el club y demostraron que los mexicanos pueden adaptarse y triunfar en el futbol portugués.

Y si hay algo que el Porto buscaría con Santiago Giménez, son goles. En la historia del club, Héctor Herrera lidera a los mexicanos con 35 tantos, seguido por Jesús Manuel Corona, con 31.

Santiago Giménez cerca de ser refuerzo del Porto El delantero mexicano busca retomar su nivel

Santiago Giménez se uniría a la lista de jugadores que portaron los colores del Porto

Por eso, la posible llegada de Santiago Giménez resulta interesante.

El delantero necesita un lugar donde pueda recuperar minutos, confianza y goles después de un complicado paso por el Milan.

Y el Porto podría ofrecerle precisamente eso: un club con experiencia trabajando con futbolistas mexicanos y una plataforma para volver a impulsar su carrera en Europa.

¿Será Santiago Giménez el próximo mexicano en triunfar con el Porto?