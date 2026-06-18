El técnico de Chequia fue tajante con el penal: ‘bastante drástico’

El técnico de Chequia, Miroslav Koubek, dijo aceptar la decisión del penal que le costó el empate 1-1 ante Sudáfrica en la recta final del partido, pero, a su parecer, fue bastante crítico, en duelo de la jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026.

“Creo que estuvo bien pitar mano, pero fue una gran pena para nosotros. Acepto la decisión. Aunque el penal fue bastante estricto, estuvo bien que lo señalara como mano”, dijo Koubek.

La árbitra Tori Penso marcó una mano de Pavel Sulc al 83' Reuters

Al minuto 83, Pavel Sulc hizo lo posible para apartar el brazo al bloquear el disparo de un rival, pero la árbitra Tori Penso marcó la pena máxima. Teboho Mokoena lo hizo efectivo.

Chequia se puso adelante en el marcador en los primeros minutos del partido, gracias al gol de Michael Sadilek, pero no lograron conservar la ventaja y en los últimos instantes del encuentro, Sudáfrica los igualó.

“Lamentamos el resultado, porque creo que, si nos fijamos en las ocasiones, estuvimos más cerca de la victoria. Si hubiéramos marcado un segundo gol, probablemente habría sido el final del partido”, agregó el técnico de Chequia.

Para el técnico de Chequia, ellos estuvieron más cerca de la victoria que Sudáfrica Reuters

Para Miroslav Koubek, Sudáfrica no creó demasiadas ocasiones y sólo tuvieron unos pocos disparos desde lejos. Chequia terminó con 14 remates a puerta, mientras que los sudafricanos con 17.

“Estoy convencido de que estuvimos más cerca de la victoria que ellos”, reiteró.

Chequia se enfrentará a México el próximo miércoles 24 de junio en su último partido de la fase de grupos, mientras que Sudáfrica se medirá a Corea del Sur.