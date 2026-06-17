Tori Penso hará historia: segunda mujer en arbitrar un Mundial varonil

La árbitra Tori Penso tendrá uno de los puntos culminantes a su intenso trabajo y preparación, cuando este jueves se vuelve histórica, al convertirse en la segunda mujer en arbitrar un partido de un Mundial varonil mayor.

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La estadunidense será la árbitra principal del partido entre Chequia y Sudáfrica, rivales de México en el Grupo A del Mundial.

Tori Penso, de 39 años, seguirá los pasos de la francesa Stéphanie Frappart, quien en el Mundial de Qatar 2022 llevó las riendas de la victoria de Alemania sobre Costa Rica por la fase de grupos.

Tori Penso tiene 39 años y es madre de tres hijas Reuters

Su designación en el Mundial 2026 se suma a su historial de participaciones en torneos oficiales de la FIFA. La originaria de Florida fue árbitra en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

“Trabajamos muy duro cada día para tener oportunidades como esta. Trabajamos tanto en nuestro sprint y agilidad con un entrenador especializado. Trabajamos con nuestros nutricionistas deportivos, con un psicólogo deportivo y con un científico deportivo en nuestra preparación física para asegurarnos de estar listas y poder elevar nuestro nivel de juego”, dijo antes de que iniciara su participación en el Mundial de Clubes.

Tori Penso dirigió la Liga de Naciones de Concacaf en 2024 Mexsport

En su historia, Tori Penso también fue la árbitra de la final del Mundial Femenil 2023, en la que España se coronó al vencer a Inglaterra.

La árbitra es madre de tres hijas, su motivo para seguir adelante: “Es hora de mostrarles a ellas y al mundo lo que es posible cuando sueñas en grande. Cuando aspiras a más, te desafías a convertirte en tu mejor versión. No aceptes la imitación limitada de otros como propia y sigue soñando con un mundo mejor. Cuando te elevas, desafías a otros a elevarse contigo. Una marea creciente eleva todos los barcos”.

DOS ÁRBITRAS PRINCIPALES DEL MUNDIAL 2026

Junto a Tori Penso, está la mexicana Katia Itzel García como árbitras principales que fueron selecciones para el Mundial 2026. La originaria de la CDMX ya ha sido designada para ser cuarta árbitra, la más reciente para el Inglaterra-Croacia del actual torneo, así como el partido entre EU y Australia.

La nicaragüense Tatiana Guzmán está designada en el VAR.