¿Por qué la medalla 100 de México en Centroamericanos tuvo un tributo familiar de Ava Chávez?

Por: Fernando Arauz

Santo Domingo.— El centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe quedó marcado por un hito para la delegación mexicana. La nadadora Ava Chávez conquistó la medalla de oro 100 para México, un resultado que para tiene un significado que trasciende por completo el podio.

Nacida en California, Estados Unidos, pero de profundas raíces chihuahuenses, Chávez representó por primera vez a México en una competencia internacional durante Santo Domingo 2026.

“Es un honor representar a México. Mi abuelo murió cuando yo era una bebé y nunca pude conocerlo, pero por todo lo que mi papá me contó, quiero ser como él. Estoy muy agradecida por esta oportunidad y siento que al nadar por México también estoy honrando su memoria”, expresó en entrevista para Excélsior.

¿De dónde son las raíces de Ava Chávez?

Su abuelo era originario de Chihuahua, un vínculo que la acercó desde pequeña a la cultura mexicana y que hoy la acompaña en cada brazada dentro de la alberca.

Ava Chávez junto al equipo de natación mexicano. IG: AvaChavez

La joven atleta de 21 años también ha asumido el dominio del idioma español como un reto personal. Aunque creció en Estados Unidos, toma clases constantes para comunicarse de mejor manera con sus compañeros de equipo.

“Estoy aprendiendo español. Tengo un tutor, Ernesto, y también amigos increíbles que me ayudan todos los días. Quiero hablarlo con la mayor fluidez posible para comunicarme con todos. “Lo que más me gusta de México es su gente. También los bailes; estoy aprendiendo salsa y bachata.”

¿Qué comida mexicana le gusta a Ava Chávez?

Cuando le preguntan por su platillo favorito, la respuesta llega sin dudar: “Mi tía prepara unas albóndigas increíbles… y, por supuesto, los tacos.”

En el año en que los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebran su centenario, Ava Chávez escribió una página de oro en la natación mexicana. Su primera presea dorada con la selección nacional no sólo representó el metal número 100 para México en Santo Domingo 2026, sino también un emotivo homenaje a las raíces familiares.