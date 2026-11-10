Tecatito Corona se ilusiona con el Mundial 2030 en busca de 'sacarse la espina'

Jesús Manuel Tecatito Corona se encuentra de regreso en la Selección Mexicana luego de 4 años de ausencia y, a pesar de que asegura que debe ir paso a paso, no esconde su ilusión por ser parte de una segunda Copa del Mundo luego de perderse Qatar 2022 por lesión.

El Mundial 2030 sería la última oportunidad para el habilidoso extremo de la Selección Mexicana, quien debutó en una Copa del Mundo en Rusia 2018, sin embargo, 4 años después sufrió una severa lesión que lo alejó de una justa en donde contaba con la etiqueta de estelar para Gerardo Martino.

Antes de que el balón ruede de nueva cuenta en una convocatoria con la Selección Mexicana, Tecatito Corona aseguró que en este momento únicamente piensa en lo que sucederá en los compromisos ante Jamaica:

“Hay que imaginarse cosas buenas, vamos paso a paso. Yo me estoy preparando para estos partidos, para esta concentración y después vamos viendo”, compartió en exclusiva para TUDN.

'Tecatito' Corona pelearía ante Julián Quiñones, Piojo Alvarado, Isaías Violante y Alexis Vega por un lugar en el Tri. Mexsport

La ‘espinita clavada’ que busca sacarse en 2030

Marcando su carrera con el combinado de la Selección Mexicana, Tecatito Corona reveló que el haberse quedado sin la posibilidad de jugar el Mundial de Qatar 2022 fue un momento complejo en su carrera, sin embargo, -consciente del momento- asegura que es clave buscar objetivos a corto plazo:

“Claramente, después de perderme el Mundial de Qatar 2022 creo que es una espinita que tengo (…) la tengo guardada obviamente, pero siento que debemos de ir paso a paso sin comer ansias, pero me ilusiona mucho jugar otro Mundial”.

'Tecatito' Corona no juega un partido con México desde el domingo 5 de junio de 2022. Mexsport

En la contienda por un sitio en cualquiera de las bandas, la competencia de Jesús Manuel Corona serán los indiscutibles Roberto Alvarado y Julián Quiñones, mientras que en otro escalafón se medirá ante opciones en el ataque como Alexis Vega, Hirving Lozano, César Huerta, Isaías Violante y Hugo Camberos.

BFG