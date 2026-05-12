Tebas estalla contra Florentino Pérez: "Viven del victimismo y de la mentira"

Durante una intervención en la Universidad Europea del Atlántico en Santander, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, dio respuesta a las declaraciones realizadas este martes por el mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez.

Pérez había dicho minutos antes en una conferencia de prensa que: “He estado aquí muchas temporadas y he ganado siete Champions y siete Ligas, porque las otras me las han robado. Corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros”, dijo Pérez, quien aseguró que el club ha elaborado un video documentando 18 puntos arrebatados al Madrid en la presente temporada y que, habrían sido críticos para perder el cetro ante el Barcelona.

En referencia a la decisión de Pérez de convocar a elecciones pero no renunciar del Real Madrid, Tebas manifestó que “el presidente del Real Madrid hará lo que crea mejor para el club; no está entre sus opciones dimitir y convocar elecciones, por lo que hay que respetar. Es el presidente del club, por lo que es el que sabe mejor su situación”.

Respuesta a los señalamientos económicos

La postura de Tebas fue directa ante la afirmación de Pérez sobre un presunto pago de 25 millones de euros realizado por LaLiga a medios de comunicación para cuestionar su gestión.

El dirigente de la competición española rechazó este escenario indicando que “es mentira, a veces dice una cifra y otras veces otra, nos han mandado hasta al CSD... Es mentira, viven del victimismo y la mentira... Con el prestigio empresarial que tiene Florentino Pérez y lo que ha hecho por la historia del Real Madrid... Yo soy madridista y ahora hibernado, me da pena por el Real Madrid y no se puede ir con la mentira constantemente”.

Además, el titular de la liga española recordó que ha mantenido comunicación pública sobre este tema a través de canales digitales: “Se lo he dicho por la red social X. Hay veces que dice que hemos dado al medio 25 millones, otras veces 10… Es mentira. Han venido hasta a ver las cuentas”.