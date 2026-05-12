Florentino Pérez acusa de robo de ligas y abre la puerta a una demanda del Barça y LaLiga

Florentino Pérez llegó a la sala de prensa de Valdebebas con el paso de quien viene a ajustar cuentas, no a rendir cuentas. Corbata oscura, voz firme, mandíbula apretada. Lo que siguió durante la siguiente hora fue su primera comparecencia ante medios en 11 años, la más explosiva de sus 23 años al frente de los merengues: acusaciones de robo, una guerra declarada contra un periódico centenario y una amenaza velada que podría terminar en los tribunales.

El presidente descartó de entrada cualquier posibilidad de dimitir. Pero el verdadero detonante de la que fue apenas su séptima rueda de prensa en su casi un cuarto de siglo como presidente del Real Madrid, llegó cuando abordó el rendimiento arbitral de la temporada y lo elevó a categoría histórica.

He estado aquí muchas temporadas y he ganado siete Champions y siete Ligas, porque las otras me las han robado. Corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros”, dijo Pérez, quien aseguró que el club ha elaborado un video documentando 18 puntos arrebatados al Madrid en el presente curso, en el que el FC Barcelona se coronó justamente el domingo pasado frente al Real Madrid

La acusación de robo de Ligas, formulada en público y ante cámaras, abre un escenario jurídico incómodo para el mandatario blanco. Si el FC Barcelona o LaLiga deciden interpretar esas palabras como una imputación directa de fraude, la vía judicial quedaría expedita. Florentino no nombró a ninguna institución de forma explícita, pero el contexto del caso Negreira —los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante casi dos décadas— dejó poco margen para la ambigüedad.

No puede ser que tengamos que escuchar al presidente del CTA decir que son cosas que hay que olvidar. ¿Cómo vamos a olvidar el caso más grande de corrupción que ha habido en la historia del futbol?”, preguntó. Y anunció la respuesta: “Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso como el de Negreira por el bien del futbol mundial.”

Antes de llegar a ese punto, el presidente libró otra batalla. Cargó con dureza contra el diario ABC y el grupo Vocento, al que vinculó con el medio digital Relevo. “El ABC es de Vocento, y creó el medio de comunicación Relevo. Este periódico digital perdió 25 millones que pagó LaLiga y otros. Y cuando LaLiga ya no pagó se fue a Telefónica, y luego a Telecinco. El único fin que tenía es meterse con el Real Madrid”, afirmó, en una secuencia que tensó la sala hasta el punto de que Rubén Cañizares, representante del rotativo, abandonó la rueda de prensa visiblemente molesto.

También salió al paso de los rumores sobre su estado de salud, que en las últimas semanas habían circulado con insistencia en redes sociales y entornos del club. “Soy líder de una empresa que factura 50 mil millones al año y mi salud es perfecta”, respondió con tono burlesco, antes de agregar que no estaba, en sus propias palabras, “en fase terminal.”

Al final, convocó elecciones a la presidencia y reiteró que se presentará junto a su junta directiva, cerrando el círculo de una comparecencia que comenzó como ejercicio de transparencia y terminó como declaración de guerra. Florentino salió de la sala. Los abogados del Barça, probablemente, tomaron nota.

El FC Barcelona informa que estudiará tomar medidas legales ante lo dicho por Florentino Pérez. FC Barcelona

El FC Barcelona estudia demandar a Florentino Pérez

A minutos del final de la conferencia de prensa de Florentino Pérez, en la que acusó de que únicamente tenía siete ligas "porque las demás me las han robado", el FC Barcelona anunció en sus redes sociales que su equipo jurídico ya analiza la opción de proceder judicialmente contra el presidente del Real Madrid.