Muere Jason Collins, primer jugador abiertamente gay en la historia de la NBA

Jason Collins, el primer jugador que comunicó abiertamente ser gay al competir en la NBA, y figura destacada como embajador del programa NBA Cares, falleció hoy tras librar una batalla de ocho meses contra un glioblastoma.

Collins tenía 47 años. La noticia fue confirmada por la familia del exbasquetbolista mediante un mensaje difundido por la NBA, en el que expresaron su profunda tristeza por la pérdida.

Estamos destrozados al compartir que Jason Collins, nuestro amado esposo, hijo, hermano y tío, ha fallecido tras una valiente batalla contra el glioblastoma”, señaló la familia en el comunicado. “Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos quienes lo conocieron y para quienes lo admiraron desde lejos.”

El comisionado de la NBA, Adam Silver, lamentó el fallecimiento del exjugador y destacó el legado que dejó dentro y fuera de las canchas.

El impacto e influencia de Jason Collins se extendió mucho más allá del basquetbol, al ayudar a hacer de la NBA, la WNBA y la comunidad deportiva en general un espacio más incluyente y acogedor para las generaciones futuras”, afirmó Silver. “Será recordado no solo por romper barreras, sino también por la bondad y humanidad que definieron su vida.”

Collins disputó 13 temporadas en la NBA, en las que vistió las camisetas de varios equipos de la liga. En 2013 se convirtió en el primer jugador activo de los cuatro grandes deportes profesionales de Estados Unidos en declarar públicamente su homosexualidad, un acto que marcó un parteaguas en la historia del deporte profesional estadunidense.

Tras su retiro, Collins continuó vinculado a la liga como embajador de NBA Cares, programa de responsabilidad social de la organización, labor en la que demostró el mismo liderazgo y profesionalismo que caracterizó su carrera como atleta, según destacó el comisionado Silver.

La familia agradeció el apoyo recibido durante los últimos ocho meses. “Estamos agradecidos por el desbordamiento de amor y oraciones, y por la excepcional atención médica que Jason recibió de sus médicos y enfermeras”, indicaron en el comunicado.

Silver extendió sus condolencias al esposo de Collins, Brunson, así como a su familia, amigos y colegas de las ligas de la NBA.

¿Qué es un glioblastoma, lo que provocó la muerte de Jason Collins?

El glioblastoma es un tumor cerebral maligno, primario y altamente agresivo que crece rápidamente en el tejido de sostén del cerebro. Se considera el cáncer cerebral más común y letal en adultos, afectando principalmente a personas entre 40 y 70 años, siendo difícil de curar y propenso a requerir tratamiento multidisciplinario.