VIDEO: Pelea a palazos entre seguidores del Al-Hilal y Al-Nassr empaña el duelo de Cristiano Ronaldo

La rivalidad entre el Al-Hilal y el Al-Nassr se desbordó hasta las gradas, donde aficionados de ambos equipos mostraron su animadversión al agarrarse a palazos durante el encuentro entre dos de los equipos más importantes de la liga árabe.

Mientras en el campo al Al-Nassr se le escapaba la oportunidad de coronarse en la liga después de verse igualado en los últimos segundos por una garrafal falla de su arquero brasileño Bento, en un sector de las gradas del Al-Awwal Park, comenzaron los conflictos con el paso de seguidores del Al-Nassr a los que sus rivales comenzaron a tundir a su paso con los palos de las banderas. La reacción fue en la misma proporción.

El Al-Nassr, equipo en el que Cristiano Ronaldo es el referente, vio ahogada la oportunidad de conquistar su décimo primer título de liga al quedarse con cinco puntos de ventaja sobre el Al-Hilal y dos jornadas más para terminar el calendario.

El encono en las gradas fue criticado por aficionados árabes en redes sociales dado el espectáculo que estaban dado los aficionados, algo que definieron como indigno. El Al-Hilal es el máximo ganador de títulos en la historia de la liga árabe con 21 coronas.

Ahora debe esperar a un par de derrotas del Al-Nassr y que ellos solventen con un par de triunfo asus últimos juegos para consumar una remontada de época para ser campeones.