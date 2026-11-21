El neerlandés Max Verstappen ganó por tercera vez en su carrera el Gran Premio de Las Vegas al imponerse en una intensa lucha contra los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y George Russell, una competencia que demostró de nuevo la guerra interna que existe en Ferrari entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

La carrera de Sergio Pérez terminó en el giro 19. El mexicano e integrante del equipo Cadillac se había posicionado hasta la posición 15 antes de que el ritmo de su Cadillac comenzara a degradarse como ha sido en todas las carreras.

El mexicano intentó retomar el puesto 16 en la vuelta 19, sin embargo, su ataque por la parte interna no fructificó y terminó en un contacto con el Haas del brasileño Rafael Camara provocando el retiro de Checo Pérez.

Verstappen logró el triunfo tras una intensa batalla con los Mercedes, consecuencia del efecto yo-yo que, por momentos, permitía a Antonelli o Russell colocarse como líderes, pero superados en la recta principal por la fuerza del motor Red Bull-Ford, el cual fue crítico para conseguir el triunfo que, ahora, lo pone como el favorito para llevarse el subcampeonato de pilotos.

La segunda plaza quedó en manos de Lando Norris con su compañero en McLaren Oscar Piastri cerrando el podio. Ambos coches de la casa de Woking superaron al italiano Andrea Kimi Antonelli en la vuelta final para dejar al campeón del mundo 2026 en la cuarta plaza.

Russell, quien peleó en gran parte de la competencia por el triunfo, tuvo que conformarse con el noveno. El inglés se fue de largo e impactó contra una barrera Tecpro al tratar de superar a Antonelli por el segundo escaño.

Para Ferrari fue una carrera del olvido. Luego de la calificación problemática el día previo, en carrera Lewis Hamilton primero recibió una sanción de 10 segundos por ganar ventaja al salir de la pista en una maniobra con el McLaren de Lando Norris. El siete veces campeón del mundo remontó hasta colocarse en el top 10. Cuando la carrera entraba en las últimas 15 vueltas, tanto él como Charles Leclerc pelearon lado a lado llegando al contacto provocando el trompo del inglés.

Hamilton descendió al décimo, mientras que Pierre Gasly aprovechó para llevar su Alpine al quinto seguido por su compañero Franco Colapinto. El inglés de Ferrari terminó en séptimo con Carlos Sainz en octavo. Charles Leclerc logró recuperar el décimo.

La próxima cita del calendario es el 29 de noviembre en el Gran Premio de Qatar.