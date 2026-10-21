Chivas: El Tala Rangel es el arquero con más porterías en cero del Apertura 2026

Si no fuera por la soberbia actuación de Raúl Rangel, anoche Chivas no habría sumado los tres puntos ante Necaxa. El Rebaño sufrió durante largos tramos y dependió de un autogol para ganar 1-0; aunque sin las intervenciones milagrosas de su portero, el empate o la derrota habrían sido inevitables.

Rangel volvió a demostrar por qué es el titular indiscutible del Guadalajara y de la Selección Mexicana, además dejó, una vez más, su portería sin anotación.

El Tala Rangel en un partido con Chivas MEXSPORT

Rangel llega a cinco porterías en cero: el portero más imbatible del Apertura 2026

Gracias a sus 10 atajadas de ayer ante Necaxa (entre ellas una doble salvada espectacular y un vuelo al ángulo superior) el Tala Rangel llegó a cinco porterías en cero en el Apertura 2026.

Con esa cifra se consolidó como el arquero del torneo con más arcos invictos. Le siguen en el registro Toño Rodríguez (Xolos), Óscar García (León), Guillermo Allison (Querétaro) y Nahuel Guzmán (Tigres), todos con cuatro.

La diferencia de Rangel radica no solo en el número, sino en la calidad de las intervenciones y en la regularidad que ha aportado al Rebaño bajo los tres palos.

Después de sus actuaciones en la última Fecha FIFA con el Tricolor, Rangel fue muy criticado, sin embargo, con la playera rojiblanca ha demostrado ser el mejor arquero del momento en el futbol mexicano.

Su rendimiento ha sido clave para que Chivas pelee en la parte alta de la tabla. Cada cero que cuelga representa seguridad y puntos que el equipo, en momentos de irregularidad ofensiva, ha sabido capitalizar gracias a su guardián.

Los 5 partidos en cero del Tala Rangel en el Apertura 2026