América cayó frente a Tigres en el ocaso del compromiso y perdió la posibilidad de terminar como líder del Apertura 2026, evitando enfrentar a Pachuca en el inicio de la Liguilla; las Águilas de Guillermo Almada cuentan con 2 posibles rivales para los Cuartos de Final.

Con 30 puntos obtenidos en la Fase Regular del Apertura 2026, el conjunto azulcrema se encuentra en el segundo sitio de la tabla de posiciones, solo que podrían caer al tercer sitio en caso de que Chivas sume ante Cruz Azul este domingo 22 de noviembre.

Sin importar lo que suceda en el Estadio Akron entre el Rebaño y La Máquina, América recibirá el partido de vuelta de los Cuartos de Final en la cancha del Estadio Banorte, por lo que en caso de igualdad en el global, las Águilas aprovecharán su sitio en la tabla general para instalarse en las Semifinales del presente Apertura 2026.

Henry Martin sumó 11 goles durante la Fase Regular del Apertura 2026 con América. Mexsport

Estos son los posibles rivales de América para el inicio de la Liguilla, misma que arrancará su actividad el miércoles 25 de noviembre:

(2º) América Vs León (7º)

Si Cruz Azul vence a Chivas este domingo 22 de noviembre, América terminará instado en el subliderato del Apertura 2026 de la Liga MX debido a la diferencia de goles ante el Rebaño de Gabriel Milito, por lo que enfrentaría a La Fiera que se encuentra instalado en el séptimo peldaño.

Marcador en la Fase Regular: León 3-5 América / Jornada 12.

Partido de ida: Estadio Nou Camp, miércoles 25 ó jueves 26 de noviembre.

Partido de vuelta: Estadio Banorte, sábado 28 ó domingo 29 de noviembre.

León y América protagonizaron un partido de 8 goles durante la Fase Regular del Apertura 2026. Mexsport

(3º) América Vs Monterrey (6º)

Si Chivas empata o vence a Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron, el conjunto Rojiblanco rebasará a las Águilas en la tabla de posiciones y la Águilas terminarían en el tercer sitio de la clasificación, por lo que se medirían al 6º peldaño, mismo en el que se encuentran los Rayados de Matías Almeyda.

Marcador en la Fase Regular: América 1-1 Monterrey / Jornada 11.

Partido de ida: Estadio BBVA, miércoles 25 ó jueves 26 de noviembre.

Partido de vuelta: Estadio Banorte, sábado 28 ó domingo 29 de noviembre.

América se enfrentaría a Monterrey en los Cuartos de Final en caso de que Chivas sume ante Cruz Azul. Mexsport

BFG