Al América no le quitaba el sueño terminar como líder del torneo. Todo lo contrario, en una jornada en la que varios equipos se jugaban la vida para conseguir un boleto a la liguilla, las Águilas se fueron a arrastrar al Volcán y ofrecieron una presentación que estuvo lejos de corresponder a un aspirante al primer puesto tras caer 0-1 ante los Tigres.

No transmitieron urgencia, tampoco demasiadas ganas de imponer condiciones. Como si el segundo lugar no les pareciera un mal negocio para cerrar la fase regular.

Muy distinto a los Tigres, que ya no tenían nada por ganar en la clasificación, pero mucho que demostrar. Después de 23 torneos consecutivos clasificando, los universitarios se quedaron fuera de la fiesta grande. Una racha que habla de la regularidad de una institución que, incluso en una temporada complicada, encontró motivos para competir hasta el último momento.

Esa diferencia de actitud se hizo evidente. Los felinos no parecían resignados a cerrar el campeonato con las manos vacías. Buscaron incomodar, encontraron espacios y estuvieron cerca de reflejarlo en el marcador. Juan Brunetta y Diego Lainez consiguieron asociarse para construir una jugada que terminó en las redes, aunque el festejo al minuto 64’, fue invalidado por fuera de lugar del Brunetta.

La jugada provocó la desesperación de Guillermo Almada, quien vivió la acción con intensidad desde la banda. El técnico del América sabe que su equipo se marcha con más interrogantes que certezas y que el cierre dejó señales que deberán corregir.

Con disposición, los felinos fueron tejiendo hasta encontrarse con una jugada a balón parado. Brunetta sacó un cañonazo al ángulo para abrir el marcador y exhibir aún más al América.

Y aunque todavía les hace falta conocer su destino, su posición dependerá de lo que suceda entre Cruz Azul y Chivas. Si el Rebaño gana o empata, las Águilas caerían al tercer puesto y se medirían con Monterrey. Pero si las Chivas pierden, se quedarían con el segundo puesto y tendrían que enfrentar al León.

Con la liguilla a la vuelta de la esquina, el América llega con una advertencia de que la jerarquía no alcanza cuando falta ambición. Cinco partidos sin conocer la victoria serán las sensaciones que obliguen a cambiar el destino del americanismo para la liguilla.