Salomón Rondón se convirtió en campeón de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX después de marcar 17 tantos durante la fase regular. El delantero venezolano del Pachuca alcanzó una cifra que no se registraba desde el Apertura 2009, cuando Emmanuel “Tito” Villa terminó como máximo anotador del campeonato con la misma cantidad.

El atacante de los Tuzos consiguió sus goles en mil 432 minutos de actividad, con un promedio de una anotación cada 84 minutos. Su producción ofensiva también contribuyó a que el equipo dirigido por Benjamín Mora consiguiera un lugar en la liguilla.

Rondón terminó con una ventaja de seis goles sobre Henry Martín, delantero del América y su principal perseguidor en la clasificación individual.

¿A qué equipos le metió gol Salomón Rondón?

El delantero distribuyó sus 17 anotaciones en 12 jornadas del campeonato. En cinco partidos consiguió dobletes, mientras que en los otros siete marcó un tanto para completar la cifra que le permitió quedarse con el reconocimiento individual.

Esta fue la distribución de sus goles durante el Apertura 2026:

Fecha 1: Pumas 0-3 Pachuca | 2 goles.

Pumas 0-3 Pachuca | 2 goles. Fecha 2: Pachuca 1-2 Querétaro | 1 gol.

Pachuca 1-2 Querétaro | 1 gol. Fecha 4: Pachuca 2-3 Puebla | 2 goles.

Pachuca 2-3 Puebla | 2 goles. Fecha 6: Pachuca 1-1 Chivas | 1 gol.

Pachuca 1-1 Chivas | 1 gol. Fecha 7: FC Juárez 0-2 Pachuca | 1 gol.

FC Juárez 0-2 Pachuca | 1 gol. Fecha 8: Atlante 0-3 Pachuca | 1 gol.

Atlante 0-3 Pachuca | 1 gol. Fecha 9: Pachuca 2-2 Tijuana | 2 goles.

Pachuca 2-2 Tijuana | 2 goles. Fecha 11: Pachuca 3-3 Necaxa | 2 goles.

Pachuca 3-3 Necaxa | 2 goles. Fecha 12: Rayados 2-1 Pachuca | 1 gol.

Rayados 2-1 Pachuca | 1 gol. Fecha 15: Pachuca 3-0 Tigres | 2 goles.

Pachuca 3-0 Tigres | 2 goles. Fecha 16: Atlas 1-3 Pachuca | 1 gol.

Atlas 1-3 Pachuca | 1 gol. Fecha 17: Pachuca 2-0 Toluca | 1 gol.

Su último tanto llegó en la jornada 17, durante la victoria de Pachuca sobre Toluca. Esa anotación permitió al venezolano cerrar la fase regular con 17 goles y asegurar el primer puesto de la clasificación individual.

Desde 2009 no había un campeón de goleo con 17 tantos. MEXSPORT

¿Cómo quedó la tabla de goleo del Apertura 2026?

Henry Martín terminó como segundo máximo anotador del torneo con 11 goles, seis menos que el delantero de Pachuca. Así quedó la clasificación de los máximos goleadores:

Salomón Rondón (Pachuca): 17 goles. Henry Martín (América): 11 goles. Juan Brunetta (Tigres): 10 goles. Juninho Vieira (Pumas): 9 goles. Óscar Estupiñán (FC Juárez): 9 goles. Federico Viñas (Toluca): 8 goles.

Con el cierre de la fase regular, Rondón quedó como el máximo anotador del Apertura 2026 y sumó su nombre a la lista de campeones de goleo de la Liga MX.