Barcelona cumple el sueño de aficionado mexicano que se perdió el partido por un retraso

Un aficionado mexicano del Barcelona finalmente pudo cumplir su sueño de ver al conjunto blaugrana en el Spotify Camp Nou, después de que un retraso en su vuelo y la pérdida de un tren le impidieran ingresar al partido contra el Athletic de Bilbao.

El seguidor viajó desde México hasta España con la ilusión de presenciar un encuentro del Barça, pero una serie de contratiempos provocó que llegara hasta el minuto 65 del encuentro correspondiente a la Jornada 1 de LaLiga, disputado el pasado 27 de agosto.

A pesar de contar con su entrada, al llegar al estadio se le negó el acceso debido a que el partido ya estaba avanzado.

Tuve un retraso de tres horas del vuelo y se me cambió todo, llegué al minuto 65 y ya no me dejaron entrar. Quería entrar por lo menos cinco minutos a ver el mítico Camp Nou, vivir la experiencia, ver a los jugadores, aunque sea cinco o diez minutos”, relató el aficionado al medio deportivo El Desmarque.

La situación incluso le obligó a comprar otro boleto de tren, después de perder el que había tomado para viajar desde Madrid hasta Barcelona.

Barcelona buscó al aficionado mexicano para cumplir su sueño

La historia llegó hasta la directiva del Barcelona después de que El Desmarque hiciera público el caso. El club decidió contactar al aficionado y lo invitó al encuentro frente al Rayo Vallecano, disputado este lunes 31 de agosto.

El momento quedó inmortalizado en las redes sociales del conjunto blaugrana, donde se publicó una fotografía del presidente Joan Laporta abrazando al seguidor mexicano.

Vino desde México gastando sus ahorros y con la ilusión de ver al Barça ante el Athletic, pero un retraso en su vuelo le impidió llegar a tiempo al partido. Hoy, el Club ha querido invitarle al Spotify Camp Nou para que pueda cumplir su sueño”, publicó el Barcelona.

De esta manera, el aficionado finalmente pudo ingresar al estadio y disfrutar de un partido del equipo de sus amores. Y la experiencia terminó de la mejor manera: el Barcelona derrotó 5-2 al Rayo Vallecano.

Después de perderse el partido ante el Athletic por una cuestión completamente ajena a él, el seguidor mexicano recibió una segunda oportunidad y pudo vivir en primera persona la experiencia de ver al Barcelona en el Spotify Camp Nou.