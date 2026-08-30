Tadej Pogacar reaparece desde el hospital con 'Stayin' Alive' tras su grave accidente en La Vuelta

El ciclista esloveno Tadej Pogacar reapareció este domingo 30 de agosto en sus plataformas digitales con un mensaje cargado de optimismo y buen humor. El pedalista buscó transmitir tranquilidad a sus millones de aficionados tras el grave accidente sufrido el pasado sábado, un percance de alta velocidad que lo obligó a abandonar de forma prematura la Vuelta a España, competencia de la que marchaba como líder absoluto de la clasificación general y gran favorito al título.

A través de su cuenta de Instagram, la megaestrella del conjunto UAE Team Emirates compartió una fotografía desde la cama del hospital en la que se le observa portando un collarín cervical y múltiples vendajes en el cuerpo. Fiel a su estilo carismático, el esloveno hizo un gesto de fortaleza con la mano y musicalizó la publicación con el clásico tema 'Stayin' Alive' de los Bee Gees para aminorar la tensión en el entorno del ciclismo internacional.

El parte médico oficial emitido por el director de salud de su escuadra detalló la gravedad del impacto ocurrido en las carreteras ibéricas. El corredor sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura cervical estable en la vértebra C7, además de múltiples abrasiones en la piel. Afortunadamente, los minuciosos estudios radiológicos descartaron cualquier tipo de daño neurológico.

Tadej Pogacar publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se muestra en el hospital tras su accidente del sábado. Especial

Las cirugías que afrontará Pogacar en Barcelona

Debido a la alta complejidad de las lesiones, Pogacar fue trasladado de urgencia desde la comunidad valenciana hacia un hospital especializado de Barcelona, metrópoli en donde será sometido a una intervención quirúrgica mayor:

Fijación de clavícula: El objetivo primordial del cuerpo médico es alinear y fijar la fractura desplazada en el brazo izquierdo.

El objetivo primordial del cuerpo médico es alinear y fijar la fractura desplazada en el brazo izquierdo. Estabilización cerebral: El equipo ha decidido posponer brevemente el ingreso al quirófano por estricta precaución, esperando a que los efectos secundarios de la conmoción cerebral estén controlados al 100%.

El director deportivo de la escuadra arábiga, Josean Fernández "Matxín", declaró que el atleta se encuentra sumamente afectado en el aspecto anímico por dejar la maillot roja de esta manera. La directiva del equipo mantendrá una postura de paciencia total antes de decidir si el esloveno dará por terminada su temporada de manera definitiva.