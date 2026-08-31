¡Gracias, Stan! Wawrinka es eliminado de US Open y dice adiós a los Grand Slam

A sus 41 años, Stan Wawrinka dio una gran pelea ante Matteo Berrettini, sin embargo, el exnúmero 3 del mundo no pudo hacer más en el tercer set y quedó eliminado en la primera ronda del US Open 2026 (6-7, 6-7 y 0-6).

El italiano, más sólido en los momentos clave y con un servicio dominante, logró la victoria en cuatro sets después de un encuentro intenso que recordó su reciente batalla en Wimbledon.

Wawrinka, a sus 41 años y con la wild card de última hora, mostró destellos de su legendario backhand a una mano y peleó con la misma garra de siempre, pero no pudo frenar el poder y la precisión del romano.

Stan Wawrinka con el trofeo de US Open que ganó en 2016 REUTERS

El público de la Grandstand vivió una tarde de aplausos constantes para el suizo, que dejó todo en la cancha en lo que era su última aparición en un Grand Slam.

Berrettini controló mejor los tie-breaks y los intercambios largos, cerrando el partido con autoridad y respetando al campeón de 2016 con un abrazo emotivo al final.

Wawrinka dice adiós a Nueva York y a los Grand Slam

Con esta derrota, Stan Wawrinka cierra definitivamente su historia en el US Open y en los torneos de Grand Slam.

Esta temporada 2026, anunciada como su gira de despedida, le permitió decir adiós a Melbourne, París, Londres y ahora Nueva York, la ciudad donde levantó su tercer y último major en 2016 tras derrotar a Novak Djokovic.

A los 41 años y tras más de dos décadas de carrera, Wawrinka se despide de los escenarios más grandes del tenis con la cabeza en alto.

Aunque el ranking ya no le alcanzaba para entrar por mérito directo, la wild card le regaló una última oportunidad de sentir el rugido de Flushing Meadows. El final de su era en los majors queda sellado con esta derrota ante Berrettini, pero el legado de “Iron Stan” permanece intacto.

¿Cuál es el siguiente partido de Wawrinka en su última temporada?

El próximo y último torneo ATP confirmado de Stan Wawrinka será el Swiss Indoors de Basilea, su casa, que se disputará entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre de 2026.

El propio torneo y el jugador han señalado este evento como el punto final de su carrera profesional, con un homenaje especial previsto el “Super Monday” del 26 de octubre.

Además, Wawrinka organizará una noche de despedida no oficial el 19 de diciembre en el Palexpo de Ginebra (“One Last Backhand”), donde compartirá pista en partidos de exhibición con amigos como Roger Federer, Andy Murray y Gael Monfils.