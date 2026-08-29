Tadej Pogačar sufre brutal caída y abandona la Vuelta a España

Tadej Pogačar quedó fuera de la Vuelta a España 2026 después de sufrir una fuerte caída durante la octava etapa, disputada este sábado entre Puçol y Xeraco. El ciclista esloveno, líder de la clasificación general y máximo favorito al título, se fue al suelo cuando faltaban poco más de 30 kilómetros para la meta y finalmente tuvo que abandonar la carrera.

El accidente ocurrió en un tramo aparentemente sencillo de la etapa. Pogačar perdió el control de su bicicleta, al impactar con una pequeña roca y terminó chocando contra el asfalto. El integrante del UAE Team Emirates-XRG presentó heridas visibles en el rostro y fuertes molestias en la zona del hombro y la clavícula izquierda, por lo que recibió atención médica en plena carretera.

Aunque el esloveno intentó reincorporarse a la competencia después de ser atendido, el dolor le impidió volver a montar. Finalmente, Pogačar subió a una ambulancia y su equipo confirmó su retirada de la Vuelta. Hasta el momento, el alcance definitivo de sus lesiones no había sido establecido.

Pogačar pierde el liderato de la Vuelta a España

La retirada representa un duro golpe para las aspiraciones del esloveno, quien dominaba la clasificación general con una ventaja de 3 minutos y 50 segundos sobre Enric Mas. Pogačar había ganado tres etapas y buscaba conquistar por primera vez la Vuelta a España para completar el triunfo en las tres grandes vueltas del ciclismo.

Con la salida del gran favorito, Enric Mas pasó a ocupar el primer lugar de la clasificación general y se convirtió en el nuevo portador del maillot rojo. El español asumió el liderato después de que Pogačar abandonara la competencia.

El abandono cambia por completo el panorama de la Vuelta a España 2026. La carrera pierde a su principal candidato al título cuando apenas se han disputado ocho etapas y queda abierta la lucha por la clasificación general en las jornadas que restan.

Para Pogačar, además, se trata de un inesperado final a su intento de conquistar la única gran vuelta que todavía falta en su palmarés.