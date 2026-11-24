La tensión entre Ucrania y Rusia volvió a hacerse presente en el circuito femenino de tenis. Elina Svitolina calificó como una “provocación” las felicitaciones que recibió de Mirra Andreeva durante la ceremonia de premiación de las WTA Finals 2026, después de perder la final disputada el 15 de noviembre en Indian Wells.

La ucraniana cayó ante la rusa por 7-5 y 6-3, resultado que le dio a Andreeva su primer título en el torneo que reúne a las mejores tenistas de la temporada. Sin embargo, la controversia llegó durante la entrega de trofeos, cuando la campeona decidió dirigir unas palabras de reconocimiento a su rival.

Svitolina, quien mantiene su postura de no estrechar la mano ni tomarse fotografías con jugadoras de Rusia o Bielorrusia desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, no mencionó a Andreeva en su discurso como finalista. La joven rusa, en cambio, destacó su temporada y su regreso al máximo nivel después de convertirse en madre.

¿Por qué Svitolina consideró una provocación las palabras de Andreeva?

En una entrevista con el medio ucraniano Suspilne Sport, publicada el 23 de noviembre, la actual número seis del mundo explicó el malestar que le provocó el episodio. También reconoció que la derrota en la final había sido especialmente dolorosa.

Durante la ceremonia de premiación, sabía que ella intentaría encontrar algunas palabras para felicitarme. No creo que fuera muy apropiado. No nos damos la mano ni nos tomamos fotografías con representantes del país agresor, así que pareció una provocación”, explicó Svitolina.

La tenista de Odesa añadió que el momento la hizo sentir muy incómoda y que anticipaba la repercusión mediática que tendría la escena.

Sabía que provocaría una reacción en los medios, y los medios suelen ponerse de su lado en situaciones como esta. Así que sí, fue extremadamente desagradable”, agregó.

Sergiy Stakhovsky también criticó el discurso de Andreeva

La polémica ya había generado reacciones dentro del entorno de la jugadora ucraniana. Sergiy Stakhovsky, extenista de su país y quien la acompañó durante el torneo, también cuestionó las palabras de Andreeva y las calificó como un acto de “manipulación deliberada”.

Por su parte, la campeona rusa no había emitido una respuesta pública a las críticas de Svitolina al momento de estas declaraciones.

El episodio volvió a poner sobre la mesa una discusión que lleva años presente en el tenis profesional: cómo conviven la competencia deportiva y las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. En este caso, un discurso de felicitación que pudo interpretarse como un gesto de deportividad terminó convirtiéndose en otro punto de fricción entre dos tenistas de la élite mundial.