Super Bowl 2027 en San Valentín: Sede y todos los detalles del calendario de la NFL

A escasas horas de que Patriots y Seahawks definan al nuevo campeón, los ojos del aficionado a la NFL empiezan a ver de reojo la siguiente temporada; conoce cuándo arrancará, dónde se jugará el Super Bowl 2027, mismo que por primera vez en la historia se disputará el 14 de febrero, día de San Valentín.

Estas son las fechas más importantes de la temporada 2026 de la NFL, misma que regresará a México y contará con 9 partidos internacionales durante la temporada regular.

Tras 60 ediciones, solamente 4 equipos no han podido disputar un Super Bowl. Reuters

Entérate de todos los detalles:

Inicio de la temporada de la NFL 2026: jueves 10 de septiembre.

Partido inaugural de la temporada de NFL 2026: como es costumbre, el campeón del Super Bowl anterior (2026) será quien abra el telón de una nueva temporada ante un rival que se conocerá más adelante.

Fin de la temporada regular 2026 de la NFL: el 10 de enero de 2027 está marcado en el calendario como el día en que se disputará el último partido correspondiente a la Semana 18, última de la temporada regular.

Inicio de playoffs de la NFL 2027: del 16 al 18 de enero se llevará a cabo la Ronda de Comodines, mientras que entre el 23 y 24 de enero se jugará la Ronda Divisional.

Finales de conferencia 2027: el 31 de enero se conocerán a los dos equipos (campeones de las Conferencias Americana y Nacional) que disputarán el Super Bowl 2027.

* La revelación del calendario completo para la temporada 2026 de la NFL se dará a conocer en el verano.

De los 9 partidos internacionales de la NFL para 2026, uno de ellos se jugará en México; el Estadio Azteca será la sede. Reuters

¿Dónde será el Super Bowl del 2027?

La edición LXI del Super Bowl (2027) se llevará a cabo en Los Ángeles, ciudad que estará recibiendo por novena ocasión en su historia el partido más importante de la NFL.

Además, en 2027, se marcará historia dentro de la NFL, ya que sería la primera vez que se disputará el Super Bowl en el día de San Valentín.

Estos son todos los detalles que debes conocer acerca de la siguiente edición:

Fecha del Super Bowl 2027: domingo 14 de febrero.

Sede del Super Bowl 2027: SoFi Stadium de Los Ángeles, recinto inaugurado en 2020 que recibirá su segunda Final de la NFL.

Capacidad: 70,000 espectadores.

Rams logró conquistar el Super Bowl en casa en 2022, proeza que solamente consiguieron junto con Tampa Bay (2021). Reuters

¿Quién estará en el show del medio tiempo?: aún no se determina, será finales de 2026 cuando se conozca al artista que engalanará el show más visto, en vivo, a nivel mundial.

Antecedentes del Super Bowl en el SoFi Stadium: en 2022 (edición LVI), los Rams consiguieron su segundo trofeo Vince Lombardi al imponerse 23-20 a los Cincinnati Bengals.

Ediciones y campeones del Super Bowl en Los Ángeles: I (Green Bay), VII (Dolphins), XI (Raiders), XIV (Steelers), XVII (Redskins), XXI (Giants), XXVII (Cowboys) y LVI (Rams).

Próximas sedes confirmadas: además de Los Ángeles 2027, la NFL confirmó que el Super Bowl de 2028 se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Equipos que nunca han jugado un Super Bowl: Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans y Jacksonville Jaguars.

BFG