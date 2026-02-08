Locura en Anfield: Manchester City remonta al Liverpool con gol de Haaland en el último suspiro

El duelo más esperado de la Jornada 25 de la Premier League no decepcionó y regaló un final de película en el mítico estadio de Anfield. En un encuentro que tuvo de todo, el Manchester City vino de atrás para conseguir una victoria agónica de 1-2 sobre el Liverpool, un resultado que mantiene al rojo vivo la pelea por el título en Inglaterra. Con este triunfo, los dirigidos por Pep Guardiola llegaron a 50 puntos, afianzándose en el segundo lugar y respirándole en la nuca al líder Arsenal, que se mantiene a solo seis unidades de distancia.

El partido comenzó muy táctico, con un primer tiempo que terminó sin goles y con pocas emociones claras, salvo algunos intentos de Erling Haaland y Mohamed Salah que no lograron inquietar de más a los arqueros. Sin embargo, la segunda mitad se transformó en una montaña rusa de emociones. El Liverpool, urgido de puntos para no salir de la zona europea, golpeó primero. Al minuto 74, Dominik Szoboszlai hizo estallar la grada local con un golazo de tiro libre que parecía sentenciar el destino de los "Citizens".

LA REACCIÓN CIUDADANA Y EL EMPATE DE BERNARDO

Pero nunca se puede dar por muerto al campeón. Cuando parecía que los "Reds" se llevarían los tres puntos, la maquinaria celeste despertó. Al minuto 84, una jugada colectiva culminó con una asistencia de cabeza de Erling Haaland, quien habilitó a Bernardo Silva. El portugués no perdonó y con un zurdazo certero desde el centro del área puso el 1-1 en el marcador, silenciando momentáneamente a la afición local.

Cody Gakpo pateando de derecha. REUTERS

El empate ya era un mal resultado para el Liverpool, que con esta derrota se estanca en 39 puntos y cae a la sexta posición, quedando fuera de los puestos de Champions League. No obstante, lo peor estaba por venir en el tiempo de compensación, donde el partido se rompió por completo y la polémica se hizo presente.

FINAL DE INFARTO: PENAL, VAR Y EXPULSIÓN DE SZOBOSZLAI

El cuarto árbitro anunció siete minutos de reposición, pero el juego se extendió mucho más debido al caos en el terreno de juego. Al minuto 90'+1', el portero Alisson Becker cometió una falta imprudente dentro del área sobre Matheus Nunes, regalando un penal vital para la visita. Erling Haaland tomó la responsabilidad y, con frialdad absoluta, cobró al minuto 90'+3' con un disparo raso junto al palo izquierdo para decretar el 1-2 definitivo. El noruego celebró con euforia, lo que le costó una tarjeta amarilla.

Erling Haaland anotando de penal en Anfield. REUTERS

El drama no paró ahí. Al minuto 90'+10', Rayan Cherki anotó lo que parecía el tercer gol para el Manchester City, pero el VAR intervino para anular la anotación, manteniendo la esperanza del empate para los locales por unos segundos más. La frustración se apoderó del Liverpool y, en una vuelta cruel del destino, su goleador Dominik Szoboszlai vio la tarjeta roja directa al minuto 90'+13', dejando a su equipo con diez hombres en la última jugada.

El silbatazo final decretó una victoria de oro para el Manchester City y una dolorosa caída para el equipo de Arne Slot, que ve cómo se le escapa la temporada en una tarde donde pasó de la gloria a la pesadilla en cuestión de minutos.