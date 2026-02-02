NFL 2026: México encabeza los partidos internacionales

México encabeza los partidos internacionales de la NFL 2026, misma que contaría con 9 encuentros de su temporada regular fuera de Estados Unidos; la CDMX y el Estadio Azteca estarán recibiendo su sexto partido en la historia en diciembre, primero desde 2022.

Tras la confirmación de que la NFL regresará a México tras el Mundial 2026, el país azteca regresa al reflector internacional de una de las ligas con más audiencia en el mundo.

Durante 2026, la NFL vivirá su sexto partido en México. Mexsport

Con el Super Bowl LX por disputarse, el calendario de la NFL 2026 aún no está completamente confeccionado, por lo que podría haber movimientos hasta el mes de mayo, fecha límite en la que se estaría publicando el camino de cada una de las franquicias.

Estos serían los 9 partidos internacionales de la NFL 2026, en 7 países distintos, lista que encabeza México con su sede por excelencia, el Coloso de Santa Úrsula:

México (diciembre) / Ciudad de México, Estadio Azteca - 83,264 espectadores.

Australia / Melbourne, Melbourne Cricket Ground - 100,024 espectadores.

Inglaterra / Londres, Wembley Stadium - 90,000 espectadores.

España / Madrid, Estadio Santiago Bernabéu - 84,000 espectadores.

Francia / París, Stade de France - 80,000 espectadores.

Brasil / Río de Janeiro, Maracaná - 78,838 espectadores.

Alemania / Múnich, Allianz Arena - 75,024 espectadores.

* Inglaterra / Londres, Tottenham Hotspur Stadium - 62,850 espectadores.

* Recibiría dos partidos en semanas consecutivas.

Así fueron los partidos de la NFL 2025 fuera de Estados Unidos

Jugándose 7 partidos en 5 países distintos, la NFL arrancó su andar fuera de Estados Unidos el 5 de septiembre en Brasil y culminó el 16 de noviembre en España, donde apareció por primera vez en sus 60 años de historia.

Estos fueron los resultados de los partidos internacionales en la NFL 2025:

Chargers 27-21 Kansas City / Brasil - 5 de septiembre.

Vikings 21-24 Steelers / Irlanda - 28 de septiembre.

Vikings 21-17 Cleveland / Inglaterra - 5 de octubre.

Broncos 13-11 Jets / Inglaterra - 12 de octubre.

Rams 35-7 Jacksonville / Inglaterra - 19 de octubre.

Arizona 25-31 Colts / Alemania - 9 de noviembre.

Commanders 13-16 Miami / España - 16 de noviembre.

