Álvaro Fidalgo es convocado por el Betis para debutar en la Champions League

Después de varios días de incertidumbre en los que incluso se habló de una posible salida del Betis, Álvaro Fidalgo comienza a encontrar estabilidad en el conjunto sevillano. El mediocampista mexicano fue incluido en la convocatoria para el debut del equipo en la Champions League.

El Betis dio a conocer este domingo la lista de jugadores contemplados por Manuel Pellegrini para enfrentar al Lille de Francia el próximo martes, en el que será su primer partido de la presente edición de la Champions League. Fidalgo aparece entre los 31 futbolistas convocados por el estratega chileno.

La convocatoria representa una buena noticia para el mexicano, quien ya tuvo sus primeros minutos de la temporada en LaLiga durante el partido ante el Real Madrid. Ahora, el exjugador del América podría tener la oportunidad de disputar por primera vez la Champions League, uno de los torneos más importantes del futbol europeo.

Fidalgo se mantiene así dentro de los planes del Betis para un semestre cargado de actividad, en el que el conjunto sevillano competirá en LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey.

Los rivales del Betis en la Champions League

El conjunto verdiblanco tendrá una exigente fase de liga y enfrentará a ocho rivales, cuatro de ellos en condición de local y cuatro como visitante.

Partidos en casa:

Arsenal

Porto

Feyenoord

Como

Partidos como visitante:

Bayern Múnich

Borussia Dortmund

Lille

Slovan Bratislava

De esta manera, todo está listo para que Álvaro Fidalgo pueda hacer su debut en la Champions League. El mediocampista, quien recientemente fue mundialista con la Selección Mexicana, buscará sumar sus primeros minutos en el máximo torneo de clubes de Europa defendiendo los colores del Betis.