Julián Quiñones presume a Fidalgo y el mediocampista del Betis le responde

Después de sumar sus primeros minutos con el Betis en LaLiga, en el triunfo 1-0 sobre el Real Madrid correspondiente a la Jornada 4, Álvaro Fidalgo protagonizó un peculiar intercambio en redes sociales con su excompañero del América, Julián Quiñones.

El mediocampista español naturalizado mexicano compartió en su cuenta de Instagram una historia que previamente había publicado Quiñones, quien presumió que estaba siguiendo el partido entre Betis y Real Madrid desde la televisión, con Fidalgo en pantalla.

Julián Quiñones dejó en claro que sigue apoyando a Álvaro Fidalgo Instagram: Álvaro Fidalgo

Julián Quiñones manda mensaje a Fidalgo tras su debut con Betis

En la publicación, Julián Quiñones acompañó la imagen con el mensaje “Mi Fidalgo” y un corazón, demostrando su apoyo al que fuera su compañero en el América.

Fidalgo no tardó en responder al delantero mexicano con un “Gracias mi hermano” y otro corazón, dejando de manifiesto la buena relación que mantienen pese a que actualmente sus carreras transcurren en diferentes países.

La interacción entre ambos también evidenció que la amistad que construyeron durante su etapa con las Águilas continúa fuera de las canchas. Ahora, los dos futbolistas se siguen apoyando y echando porras a través de las redes sociales.

Fidalgo jugó en contra del Real Madrid Instagram: Álvaro Fidalgo

Fidalgo y Quiñones, con nuevos retos

Después de conseguir sus primeros minutos con el Betis, Fidalgo continuará trabajando para ganarse un lugar en el conjunto sevillano y sumar más participación durante la temporada.

El equipo español ahora tendrá la mira puesta en su próximo compromiso internacional, mientras que Julián Quiñones se prepara para continuar su actividad con el Al-Qadisiya en la liga de Arabia Saudita.

Así, aunque sus caminos futbolísticos tomaron rumbos diferentes, Fidalgo y Quiñones dejaron claro que la amistad que surgió durante su etapa en el América permanece vigente.