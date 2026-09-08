¡Leyenda inmortal! Lakers develarán estatua de Phil Jackson en 2027

Los Lakers de Los Ángeles rendirán un merecido homenaje a Phil Jackson, histórico entrenador que conquistó cinco títulos de la NBA con la franquicia angelina, con la develación de una estatua en su honor a las afueras de la Crypto.com Arena.

La ceremonia se llevará a cabo el 9 de abril de 2027, antes del partido entre los Lakers y los Minnesota Timberwolves, como reconocimiento a la enorme huella que Jackson dejó en la franquicia y en la historia de la NBA.

El entrenador estadounidense conquistó 11 campeonatos de la NBA a lo largo de su carrera: seis con los Chicago Bulls y cinco con los Lakers. Su éxito lo convirtió en una de las figuras más importantes en la historia de los banquillos de la liga.

Phil Jackson, una leyenda de los Lakers

La relación entre Phil Jackson y los Lakers marcó una de las etapas más exitosas en la historia de la franquicia. Bajo su dirección, el equipo conquistó cinco campeonatos y recuperó el protagonismo dentro de la NBA.

Phil Jackson representa el baloncesto de campeonato por una razón. Tras aceptar la invitación de mi padre para unirse a los Lakers, la creatividad inigualable de Phil y su compromiso con la excelencia restauraron nuestro legado de campeonatos, consiguiendo cinco títulos y estableciendo un estándar de excelencia para las generaciones venideras”, declaró Jeanie Buss, gobernadora interina de los Lakers, en un comunicado.

Buss también destacó la capacidad de Jackson para potenciar el talento de algunas de las grandes estrellas que pasaron por la organización y que fueron fundamentales para conquistar títulos.

Su magistral enfoque como entrenador sacó lo mejor de algunos de los atletas más grandes de la historia del baloncesto. Es una gran alegría poder conmemorar este logro con la estatua que tan merecidamente se merece”, agregó.

¿Cuándo develarán la estatua de Phil Jackson?

La estatua de Phil Jackson será develada el 9 de abril de 2027 en Star Plaza, espacio ubicado frente a la Crypto.com Arena.

El homenaje se realizará antes del encuentro entre Los Angeles Lakers y Minnesota Timberwolves, por lo que Jackson tendrá la oportunidad de recibir el reconocimiento de la afición angelina en uno de los escenarios que marcó su trayectoria como entrenador.

Con esta distinción, Jackson se convertirá en el noveno integrante de los Lakers en contar con una estatua en Star Plaza.

Phil Jackson se une a las leyendas de los Lakers

El histórico entrenador compartirá espacio con algunas de las figuras más importantes en la historia de la franquicia, entre ellas Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Chick Hearn, Magic Johnson, Pat Riley y Jerry West.

También forman parte de este grupo Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, quien cuenta con dos estatuas.

Ahora, Phil Jackson se sumará a este selecto grupo para recibir un reconocimiento permanente por sus cinco campeonatos con los Lakers y por haber contribuido a construir una de las épocas más exitosas de la franquicia.