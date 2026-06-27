Mundial 2026: Resultados de los 72 partidos en Fase de Grupos

Tras los primeros 72 partidos del Mundial 2026, concluyó la actividad de la Fase de Grupos, donde 32 conjuntos consiguieron su boleto a la siguiente fase de la justa veraniega, misma que se definirá el próximo domingo 19 de julio; conoce cada uno de los resultados.

Con 24 partidos por cada una de las 3 Jornadas disputadas, estos son los partidos, resultados, fechas y sedes de estos duelos que protagonizaron la primera parte de la justa:

Resultados Jornada 1, Mundial 2026

1. México 2-0 Sudáfrica / 11 de junio - Ciudad de México.

2. Corea del Sur 2-1 Chequia / 11 de junio - Guadalajara.

3. Canadá 1-1 Bosnia-Herzegovina / 12 de junio - Toronto.

4. Estados Unidos 4-1 Paraguay / 12 de junio - Los Ángeles.

5. Qatar 1-1 Suiza / 13 de junio - San Francisco.

6. Brasil 1-1 Marruecos / 13 de junio - Nueva York.

7. Haití 0-1 Escocia / 13 de junio - Boston.

8. Australia 2-0 Turquía / 13 de junio - Vancouver.

9. Alemania 7-1 Curazao / 14 de junio - Houston.

10. Países Bajos 2-2 Japón / 14 de junio - Dallas.

11. Costa de Marfil 1-0 Ecuador / 14 de junio - Philadelphia.

12. Suecia 5-1 Túnez / 14 de junio - Monterrey.

13. España 0-0 Cabo Verde / 15 de junio - Atlanta.

14. Bélgica 1-1 Egipto / 15 de junio - Seattle.

15. Arabia Saudita 1-1 Uruguay / 15 de junio - Miami.

16. Irán 2-2 Nueva Zelanda / 15 de junio - Los Ángeles.

17. Francia 3-1 Senegal / 16 de junio - Nueva York.

18. Irak 1-4 Noruega / 16 de junio - Boston.

19. Argentina 3-0 Argelia / 16 de junio - Kansas City.

20. Austria 3-1 Jordania / 16 de junio - San Francisco.

21. Portugal 1-1 Congo / 17 de junio - Houston.

22. Inglaterra 4-2 Croacia / 17 de junio - Dallas.

23. Ghana 1-0 Panamá / 17 de junio - Toronto.

24. Uzbekistán 1-3 Colombia / 17 de junio - Ciudad de México.

Lionel Messi celebra su gol 14 en la historia de los Mundiales. Reuters

Resultados Jornada 2, Mundial 2026

25. Chequia 1-1 Sudáfrica / 18 de junio - Atlanta.

26. Suiza 4-1 Bosnia-Herzegovina / 18 de junio - Los Ángeles.

27. Canadá 6-0 Qatar / 18 de junio - Vancouver.

28. México 1-0 Corea del Sur / 18 de junio - Guadalajara.

29. Estados Unidos 2-0 Australia / 19 de junio - Seattle.

30. Escocia 0-1 Marruecos / 19 de junio - Boston.

31. Brasil 3-0 Haití / 19 de junio - Philadelphia.

32. Turquía 0-1 Paraguay / 19 de junio - San Francisco.

33. Países Bajos 5-1 Suecia / 20 de junio - Houston.

34. Alemania 2-1 Costa de Marfil / 20 de junio - Toronto.

35. Ecuador 0-0 Curazao / 20 de junio - Kansas City.

36. Túnez 0-4 Japón / 20 de junio - Monterrey.

37. España 4-0 Arabia Saudita / 21 de junio - Atlanta.

38. Bélgica 0-0 Irán / 21 de junio - Los Ángeles.

39. Uruguay 2-2 Cabo Verde / 21 de junio - Miami.

40. Nueva Zelanda 1-3 Egipto / 21 de junio - Vancouver.

41. Argentina 2-0 Austria / 22 de junio - Dallas.

42. Francia 3-0 Irak / 22 de junio - Philadelphia.

43. Noruega 3-2 Senegal / 22 de junio - Nueva York.

44. Jordania 1-2 Argelia / 22 de junio - San Francisco.

45. Portugal 5-0 Uzbelistán / 23 de junio - Houston.

46. Inglaterra 0-0 Ghana / 23 de junio - Boston.

47. Panamá 0-1 Croacia / 23 de junio - Toronto.

48. Colombia 1-0 Congo / 23 de junio - Guadalajara.

Jugadores de la Selección Mexicana celebran gol del Tri en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026. Reuters

Resultados Jornada 3, Mundial 2026

49. Suiza 2-1 Canadá / 24 de junio - Vancouver.

50. Bosnia-Herzegovina 3-1 Qatar / 24 de junio - Seattle.

51. Escocia 0-3 Brasil / 24 de junio - Miami.

52. Marruecos 4-2 Haití / 24 de junio - Atlanta.

53. Chequia 0-3 México / 24 de junio - Ciudad de México.

54. Sudáfrica 1-0 Corea del Sur / 24 de junio - Monterrey.

55. Curazao 0-2 Costa de Marfil / 25 de junio - Philadelphia.

56. Ecuador 2-1 Alemania / 25 de junio - Nueva York.

57. Japón 1-1 Suecia / 25 de junio - Dallas.

58. Túnez 1-3 Países Bajos / 25 de junio - Kansas City.

59. Turquía 3-2 Estados Unidos / 25 de junio - Los Ángeles.

60. Paraguay 0-0 Australia / 25 de junio - San Francisco.

61. Noruega 1-4 Francia / 26 de junio - Boston.

62. Senegal 5-0 Irak / 26 de junio - Toronto.

63. Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita / 26 de junio - Houston.

64. Uruguay 0-1 España / 26 de junio - Guadalajara.

65. Egipto 1-1 Irán / 26 de junio - Seattle.

66. Nueva Zelanda 1-5 Bélgica / 26 de junio - Vancouver.

67. Panamá 0-2 Inglaterra / 27 de junio - Nueva York.

68. Croacia 2-1 Ghana / 27 de junio - Philadelphia.

69. Colombia 0-0 Portugal / 27 de junio - Miami.

70. Congo 3-1 Uzbekistán / 27 de junio - Atlanta.

71. Argelia 3-3 Austria / 27 de junio - Kansas City.

72. Jordania 1-3 Argentina / 27 de junio - Dallas.

Federico Valverde fue una de las grandes decepciones del Mundial con Uruguay. Reuters

BFG