Mundial 2026: Resultados de los 72 partidos en Fase de Grupos
Concluyó la Fase de Grupos del Mundial 2026, misma en la que disputaron 72 partidos; estos son cada uno de los resultados, fechas y sedes
Tras los primeros 72 partidos del Mundial 2026, concluyó la actividad de la Fase de Grupos, donde 32 conjuntos consiguieron su boleto a la siguiente fase de la justa veraniega, misma que se definirá el próximo domingo 19 de julio; conoce cada uno de los resultados.
Con 24 partidos por cada una de las 3 Jornadas disputadas, estos son los partidos, resultados, fechas y sedes de estos duelos que protagonizaron la primera parte de la justa:
Resultados Jornada 1, Mundial 2026
1. México 2-0 Sudáfrica / 11 de junio - Ciudad de México.
2. Corea del Sur 2-1 Chequia / 11 de junio - Guadalajara.
3. Canadá 1-1 Bosnia-Herzegovina / 12 de junio - Toronto.
4. Estados Unidos 4-1 Paraguay / 12 de junio - Los Ángeles.
5. Qatar 1-1 Suiza / 13 de junio - San Francisco.
6. Brasil 1-1 Marruecos / 13 de junio - Nueva York.
7. Haití 0-1 Escocia / 13 de junio - Boston.
8. Australia 2-0 Turquía / 13 de junio - Vancouver.
9. Alemania 7-1 Curazao / 14 de junio - Houston.
10. Países Bajos 2-2 Japón / 14 de junio - Dallas.
11. Costa de Marfil 1-0 Ecuador / 14 de junio - Philadelphia.
12. Suecia 5-1 Túnez / 14 de junio - Monterrey.
13. España 0-0 Cabo Verde / 15 de junio - Atlanta.
14. Bélgica 1-1 Egipto / 15 de junio - Seattle.
15. Arabia Saudita 1-1 Uruguay / 15 de junio - Miami.
16. Irán 2-2 Nueva Zelanda / 15 de junio - Los Ángeles.
17. Francia 3-1 Senegal / 16 de junio - Nueva York.
18. Irak 1-4 Noruega / 16 de junio - Boston.
19. Argentina 3-0 Argelia / 16 de junio - Kansas City.
20. Austria 3-1 Jordania / 16 de junio - San Francisco.
21. Portugal 1-1 Congo / 17 de junio - Houston.
22. Inglaterra 4-2 Croacia / 17 de junio - Dallas.
23. Ghana 1-0 Panamá / 17 de junio - Toronto.
24. Uzbekistán 1-3 Colombia / 17 de junio - Ciudad de México.
Resultados Jornada 2, Mundial 2026
25. Chequia 1-1 Sudáfrica / 18 de junio - Atlanta.
26. Suiza 4-1 Bosnia-Herzegovina / 18 de junio - Los Ángeles.
27. Canadá 6-0 Qatar / 18 de junio - Vancouver.
28. México 1-0 Corea del Sur / 18 de junio - Guadalajara.
29. Estados Unidos 2-0 Australia / 19 de junio - Seattle.
30. Escocia 0-1 Marruecos / 19 de junio - Boston.
31. Brasil 3-0 Haití / 19 de junio - Philadelphia.
32. Turquía 0-1 Paraguay / 19 de junio - San Francisco.
33. Países Bajos 5-1 Suecia / 20 de junio - Houston.
34. Alemania 2-1 Costa de Marfil / 20 de junio - Toronto.
35. Ecuador 0-0 Curazao / 20 de junio - Kansas City.
36. Túnez 0-4 Japón / 20 de junio - Monterrey.
37. España 4-0 Arabia Saudita / 21 de junio - Atlanta.
38. Bélgica 0-0 Irán / 21 de junio - Los Ángeles.
39. Uruguay 2-2 Cabo Verde / 21 de junio - Miami.
40. Nueva Zelanda 1-3 Egipto / 21 de junio - Vancouver.
41. Argentina 2-0 Austria / 22 de junio - Dallas.
42. Francia 3-0 Irak / 22 de junio - Philadelphia.
43. Noruega 3-2 Senegal / 22 de junio - Nueva York.
44. Jordania 1-2 Argelia / 22 de junio - San Francisco.
45. Portugal 5-0 Uzbelistán / 23 de junio - Houston.
46. Inglaterra 0-0 Ghana / 23 de junio - Boston.
47. Panamá 0-1 Croacia / 23 de junio - Toronto.
48. Colombia 1-0 Congo / 23 de junio - Guadalajara.
Resultados Jornada 3, Mundial 2026
49. Suiza 2-1 Canadá / 24 de junio - Vancouver.
50. Bosnia-Herzegovina 3-1 Qatar / 24 de junio - Seattle.
51. Escocia 0-3 Brasil / 24 de junio - Miami.
52. Marruecos 4-2 Haití / 24 de junio - Atlanta.
53. Chequia 0-3 México / 24 de junio - Ciudad de México.
54. Sudáfrica 1-0 Corea del Sur / 24 de junio - Monterrey.
55. Curazao 0-2 Costa de Marfil / 25 de junio - Philadelphia.
56. Ecuador 2-1 Alemania / 25 de junio - Nueva York.
57. Japón 1-1 Suecia / 25 de junio - Dallas.
58. Túnez 1-3 Países Bajos / 25 de junio - Kansas City.
59. Turquía 3-2 Estados Unidos / 25 de junio - Los Ángeles.
60. Paraguay 0-0 Australia / 25 de junio - San Francisco.
61. Noruega 1-4 Francia / 26 de junio - Boston.
62. Senegal 5-0 Irak / 26 de junio - Toronto.
63. Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita / 26 de junio - Houston.
64. Uruguay 0-1 España / 26 de junio - Guadalajara.
65. Egipto 1-1 Irán / 26 de junio - Seattle.
66. Nueva Zelanda 1-5 Bélgica / 26 de junio - Vancouver.
67. Panamá 0-2 Inglaterra / 27 de junio - Nueva York.
68. Croacia 2-1 Ghana / 27 de junio - Philadelphia.
69. Colombia 0-0 Portugal / 27 de junio - Miami.
70. Congo 3-1 Uzbekistán / 27 de junio - Atlanta.
71. Argelia 3-3 Austria / 27 de junio - Kansas City.
72. Jordania 1-3 Argentina / 27 de junio - Dallas.
BFG