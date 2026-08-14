“Extraño a Pumas, pero estoy tranquilo”: Efraín Juárez rompe el silencio sobre su salida del club

Tras perder la final del Clausura 2026 contra Cruz Azul, Efraín Juárez dejó la dirección técnica de Pumas sin explicar públicamente las razones por las que no continuó al frente del equipo. El entrenador no había hablado sobre su salida hasta ahora.

Actualmente, Juárez dirige al Győri ETO de Hungría, mientras que Universidad Nacional comenzó un nuevo proceso con Esteban “Tano” Solari. En entrevista con David Faitelson, el entrenador mexicano habló por primera vez sobre su salida del club, la relación que mantiene con Pumas y el balance que hace de su etapa al frente del equipo.

Efraín Juárez es técnico del club húngaro Győri ETO FC Instagram

Efraín Juárez reconoce que extraña a Pumas

Durante la entrevista, Faitelson le preguntó a Juárez si extraña a Pumas, club en el que tuvo etapas como futbolista y entrenador. El mexicano reconoció que mantiene un vínculo especial con Universidad Nacional y aseguró que siempre entregó todo durante sus etapas con la institución.

Es mi casa. Obviamente. Soy de ahí, me hice ahí. Les he entregado siempre como jugador y como entrenador todo lo que tengo y todo lo que está dentro de mí.

Juárez también fue cuestionado directamente sobre las razones por las que Pumas decidió no renovarlo después de la final del Clausura 2026 y terminó por continuar su carrera en otro equipo.

El entrenador evitó responsabilizar a alguien por la decisión y señaló que esa explicación tendría que darla Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas. Por su parte, aseguró que durante su etapa al frente del equipo se dedicó “en cuerpo y alma al club en todos los sentidos”.

Juárez no repartió culpas sobre su salida de Pumas. Mexsport

“Cumplí mi promesa con la afición de Pumas”

Uno de los aspectos que Juárez destacó de su etapa en Universidad Nacional fue la relación que consiguió establecer con la afición.

El entrenador recordó que cuando llegó al equipo hizo una promesa: conseguir que los aficionados se sintieran orgullosos de Pumas. Aunque el equipo no consiguió el campeonato después de perder la final contra Cruz Azul, considera que cumplió con ese objetivo.

Prometí que la gente se iba a sentir orgullosa del club. Al final, la gente conectó y se sintió representada por lo que veía en la cancha y es algo que yo me quedo porque cumplí lo que prometí. Nos quedamos a nada de ser campeones, pero todo lo que dije lo cumplí y estoy muy tranquilo.

Juárez también aseguró que mantiene agradecimiento hacia Sancho y hacia la directiva con la que trabajó durante su proceso. De acuerdo con sus declaraciones, la relación siempre fue profesional y no tuvo problemas con los integrantes de la dirigencia.

Me fui con la frente en alto, feliz aunque nos quedamos a la orilla del campeonato, pero en el día a día disfrutamos, no solo los Pumas, sino que México disfrutó a los Pumas de Efraín Juárez

Efraín Juárez considera que cumplió lo que prometió. Mexsport

¿Pumas puede ser campeón con la base que dejó Juárez?

El entrenador también fue cuestionado sobre las posibilidades de que Pumas consiga el campeonato con la plantilla que dejó después de su salida.

Juárez respondió que “seguramente” el equipo puede ser campeón, al considerar que dejó una base competitiva. Recordó que durante su proceso Universidad Nacional terminó como líder general y tuvo la mejor ofensiva y la mejor defensiva, además de competir hasta el último partido por el título.

El técnico también señaló que espera que el club mantenga el proyecto, al considerar que el proceso actual conserva una base similar a la que dejó, además de los refuerzos que se incorporaron al equipo.

Ahora desde Hungría, Juárez sigue pendiente de Universidad Nacional. El entrenador reconoció que su relación con el club permanece y, desde su nueva posición como aficionado, espera que “sus Pumas” puedan conquistar el campeonato próximamente.