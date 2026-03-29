Los Blue Jays firman inicio histórico en su 50ª temporada con 50 ponches

Los Blue Jays de Toronto comenzaron su temporada número 50 con una declaración de poder desde la lomita: 50 ponches en sus primeros tres juegos, una cifra que ya es histórica en las Grandes Ligas.

La marca supone una joya a la corona por su aniversario de medio siglo. Pero también es inédita. De acuerdo con datos oficiales de MLB y reportes de prensa, la novena de Toronto estableció el récord de más strikeouts en los primeros tres partidos de una temporada en la era moderna (desde 1900), superando los 46 que habían impuesto los Reds de Cincinnati, en 2020 .

El dominio fue sostenido durante toda la serie inaugural ante los Athletics. Kevin Gausman abrió con 11 ponches en el Día Inaugural, seguido por los 12 de Dylan Cease en su debut con el equipo y los nueve de Eric Lauer en el tercer juego, consolidando una barrida que combinó efectividad y profundidad en el pitcheo .

Por su parte, el cerrador de los Blue Jays, Jeff Hoffman, ponchó a cuatro bateadores en la novena entrada de la victoria del viernes por 3-2 después de que Tyler Soderstrom llegara a base por un strike descontrolado en el tercer lanzamiento.

El domingo, Hoffman ponchó a dos bateadores en la novena entrada para completar la barrida , terminando el juego al hacer que Max Muncy abanicara. Los 50 ponches igualaron el récord de la franquicia de más ponches en una sola serie.

El dato redondea la narrativa: 50 años de historia y 50 ponches para comenzar la campaña. El propio mánager John Schneider lo resumió con ironía: “Un número bastante redondo” .

Más allá de la coincidencia, el arranque refuerza una tendencia: el pitcheo de Toronto luce dominante y capaz de marcar el ritmo de la temporada. En las Mayores, donde el ponche es cada vez más determinante, los Blue Jays han puesto el listón desde el primer fin de semana.

Así, en su aniversario dorado, Toronto celebra sus 50 años y amenaza con escribir una nueva página.