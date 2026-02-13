¡Encendido! Stephano Carrillo anota su tercer gol en 5 partidos con Dordrecht

Enfrentándose a Emmen en la Jornada 27 de la Eerste Divisie, Stephano Carrillo dio el triunfo al Dordrecht con un gol en el inicio del segundo tiempo que representó el 1-0 final que lo coloca en puestos de playoffs, manteniendo vivo el sueño de llegar a la Eredivisie de Países Bajos.

Este viernes 13 de febrero, Stephano Carrillo volvió a ser clave para su escuadra, al presentarse en el Stadion Krommedijk para recibir al Emmen, conjunto que se sitúa entre los últimos puestos de la Segunda División de Países Bajos, la Eerste Divisie.

Tras un primer tiempo en el que no se lograron hacer daño, Stephano Carrillo y los suyos saltaron con una propuesta más agresiva para el complemento, abalanzándose sobre el arco rival y consiguiendo el tanto anotado por el mexicano, mismo que representó el tercero en sus últimos 5 partidos con Dordrecht.

El 1-0 se mantuvo hasta el final, dándole tres puntos a Dordrecht que los coloca con 40 unidades en el 6° sitio de la tabla general de manera provisional, ya que restan los partidos por disputarse de Willem II (2) y Almere (1), quienes acechan la posición del club donde milita al delantero azteca.

Estos son los goles de Stephano Carrillo en la presente temporada con Dordrecht, equipo que pertenece a la Segunda División de Países Bajos:

- Dordrecht 3-2 Den Bosch / Gol – viernes 23 de enero.

- Vitese 1-2 Dordrect / Gol - viernes 30 de enero.

- Dordrecht 3-0 Helmond / martes 3 de febrero.

- Jong AZ 1-2 Dordrecht / lunes 9 de febrero.

- Dordrecht 1-0 Emmen / Gol - 13 de febrero.

* El siguiente partido de Dordrecht en el que podrá tener actividad Stephano Carrillo será el viernes 20 de febrero, cuando reciban al Jong Ajax, mismo que marcha último de la tabla general con apenas 19 puntos.

BFG