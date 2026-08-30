Stan Wawrinka y su regreso a US Open: "Me ponía triste no despedirme de Nueva York"

Stan Wawrinka, quien anunció que 2026 será su última temporada como profesional, pensó que su carrera en Grand Slam había terminado cuando la USTA no le otorgó inicialmente una invitación para el torneo que conquistó en 2016.

Sin embargo, el retiro por lesión del estadounidense Patrick Kypson abrió la puerta y, de último momento, recibió la wild card que le permite regresar a Flushing Meadows.

Stan Wawrinka con el trofeo de US Open que ganó en 2016 REUTERS

En conferencia de prensa previa a su debut, Wawrinka relató con sinceridad todo lo que vivió en los últimos días.

“Sí, fue un poco una montaña rusa, por supuesto, porque regresé a casa el lunes por la noche desde Nueva York. Así que para mí, en mi mente era el final de mi carrera en Grand Slam. Me habría encantado estar aquí. Así que tuve que aceptar esas emociones por no tener la wild card. Y estaba bien con eso”, confesó.

El tenista suizo añadió que siempre ha sabido que las invitaciones no están garantizadas, por ello estaba un poco triste.

Al final del día, siempre dije que la única forma de estar seguro de jugar un torneo es tener el ranking correcto. Sé que las wild cards no se otorgan. Así que no fue un problema para mí no tenerla. Solo estaba triste por no poder despedirme de Nueva York y del US Open”, afirmó.

La llamada llegó cuando estaba en las montañas suizas. “Recibí la llamada creo que el miércoles por la noche cuando estaba en las montañas suizas. Así que por supuesto estaba feliz, y luego tuve que organizarme rápidamente para volver aquí”, contó.

El tres veces campeón de Grand Slam (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016) no ocultó la emoción por cerrar el círculo en la ciudad que tanto le ha dado.

Es mi último Grand Slam de mi carrera, así que por supuesto va a ser especial cuando juegue el partido. Eso es seguro. Voy a sentirlo. Eso es obvio. Pero estoy súper emocionado. Estoy feliz. Estoy disfrutando el hecho de tener esta oportunidad de estar aquí una última vez”, comentó.

Diez años después de levantar el trofeo en el Arthur Ashe Stadium ante Novak Djokovic, Wawrinka vuelve a Nueva York en su despedida profesional.

Primer rival de Stan Wawrinka: Matteo Berrettini

Wawrinka enfrentará en su primer partido del US Open 2026 al italiano Matteo Berrettini, finalista de Wimbledon en 2021. Es una revancha rápida: hace apenas dos meses se midieron en la primera ronda de Wimbledon, donde Berrettini se impuso en cuatro sets.

El cruce está programado para el lunes 31 de agosto en la cancha Grandstand. Según los horarios publicados, el partido tiene inicio estimado alrededor de las 17:20 UTC, lo que equivale aproximadamente a las 11:20 de la mañana, hora de la Ciudad de México.