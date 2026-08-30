Ángel Correa y el tremendo dardo contra Tigres: "En México la estaba pasando muy mal"

Tras varios partidos en los que no lograba encontrar su mejor versión, este domingo Ángel Correa fue la gran figura de River Plate. El delantero no solo aportó una asistencia clave, sino que también convirtió el gol de la victoria en el triunfo por 3-2 ante Banfield.

Correa, que llegó a River desde Tigres, respondió con una actuación destacada que le permitió llegar a tres goles con la camiseta rojiblanca y convertirse en uno de los jugadores más influyentes del plantel en las últimas semanas.

Ángel Correa en un partido con River Plate Instagram

Ángel Correa lanza tremendo dardo contra México y Tigres

Al finalizar el partido, Ángel Correa habló con ESPN y dedicó palabras muy emotivas a su exentrenador.

Déjame agradecerle al Chacho, que él es el que armó este equipo y hoy él no está acá con nosotros. Esta victoria se la dedicamos a él, que seguramente la estará pasando mal”, expresó.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 fue más allá y reveló el rol fundamental que tuvo Coudet en su llegada a River.

En lo personal me ayudó muchísimo. Yo la estaba pasando mal en México y él como persona estuvo ahí para que yo no me decaiga porque estaba muy mal. Gracias a él es que estoy defendiendo hoy esta camiseta”, confesó.

Correa también se mostró autocrítico respecto a la eliminación continental: “Me hubiese gustado el otro día en Copa poder haber ayudado al equipo con un gol para que él siguiera con nosotros. Lamentablemente es fútbol, el otro día no quiso entrar y hoy sí”.

¿Mala estadía de Correa en Tigres?

Durante su estadía en Tigres, Ángel Correa fue una de las principales figuras del equipo. El club mexicano le ofreció todas las condiciones para que se sintiera cómodo, tanto a nivel futbolístico como familiar, y el propio jugador había destacado en su momento el ambiente de familia que se vivía en Monterrey.

Sin embargo, sus recientes declaraciones suenan ahora como un dardo directo contra el club que lo recibió con los brazos abiertos y, por extensión, contra el futbol mexicano.

Un mensaje que genera sorpresa, teniendo en cuenta el trato privilegiado que recibió y el rendimiento que mostró mientras vistió la camiseta de los felinos.