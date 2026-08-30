Exeter City reclama comisión por el traspaso de Ollie Watkins al Al-Hilal

Ollie Watkins fue transferido del Aston Villa al Al-Hilal de la Saudi Pro League, operación confirmada este domingo por el conjunto inglés y que llevó al Exeter City, club donde se formó el delantero, a reclamar el pago correspondiente al mecanismo de solidaridad de la FIFA.

El conjunto de la League Two, cuarta división del futbol inglés, informó a través de un comunicado que espera recibir una parte de los recursos generados por el traspaso del atacante, debido a que Watkins formó parte de su proceso de formación antes de iniciar su carrera profesional.

Ollie Watkins celebrando su anotación. Reuters

Exeter City reclama el pago por la formación de Ollie Watkins

A través de su sitio web, el Exeter City Football Club confirmó que espera recibir un pago derivado de la transferencia de Ollie Watkins desde el Aston Villa al Al-Hilal de Arabia Saudita.

El club inglés señaló que su reclamación está relacionada con el mecanismo de solidaridad de la FIFA, mediante el cual una parte del valor de determinadas transferencias debe distribuirse entre las instituciones que participaron en la formación del jugador.

De acuerdo con la explicación del Exeter City, el 5% del pago de una transferencia corresponde a este mecanismo y debe repartirse entre los equipos en los que el futbolista se formó entre los 12 y los 23 años.

Watkins llegó a las filas del Exeter City en 2007, cuando tenía 11 años, y años más tarde consiguió debutar con el primer equipo. El delantero inglés hizo su presentación profesional en 2014, después de firmar su primer contrato.

Estos antecedentes son la base de la solicitud del club de la cuarta categoría inglesa, que espera recibir la parte correspondiente por el tiempo que el jugador permaneció dentro de su estructura.

Brentford también forma parte del proceso

Después de su etapa en el Exeter City, Ollie Watkins continuó su carrera con el Brentford. Por esta razón, el club explicó que el proceso relacionado con el mecanismo de solidaridad involucra a los equipos que participaron en las distintas etapas del desarrollo del futbolista.

Según lo señalado por el Exeter City, en el procedimiento están involucrados tanto el Al-Hilal y el Aston Villa, clubes que participaron en la transferencia, como las instituciones en las que Watkins desarrolló parte de su carrera antes de llegar al conjunto de Birmingham.

El Exeter City informó que todavía espera conocer más detalles sobre la forma en la que recibirá el pago derivado del mecanismo de solidaridad y señaló que el proceso no concluiría antes del final del actual periodo de transferencias.

El club también contempla la posibilidad de que el dinero correspondiente se distribuya mediante pagos a plazos durante varios años, aunque indicó que todavía se encuentra a la espera de información sobre las condiciones definitivas de la operación.

La institución señaló que dará a conocer nuevos detalles cuando cuente con ellos, con el objetivo de mantener informada a su afición sobre el proceso, siempre respetando los acuerdos de confidencialidad relacionados con la transferencia.

¿Cuánto pagó Al-Hilal por Ollie Watkins?

De acuerdo con información de la prensa inglesa incluida en los reportes sobre la operación, el Al-Hilal habría pagado 60 millones de euros por el fichaje de Ollie Watkins.

El delantero inglés dejó el Aston Villa después de permanecer seis años en el club, antes de concretarse su llegada al futbol de Arabia Saudita.

A partir de ese monto, el Exeter City busca recibir la parte que le corresponda dentro del 5% destinado al mecanismo de solidaridad de la FIFA, en función del periodo de formación que Watkins tuvo en sus filas.