Wawrinka dice adiós al US Open con emotivo mensaje

Stan Wawrinka se despidió del US Open, uno de sus torneos que guarda con gran nostalgia, debido a que lo conquistó en 2016. El suizo no participará en la edición 2026 al no recibir una invitación para el cuadro principal, pero el excampeón le dedicó un emotivo mensaje.

“Esta ciudad me planteó un reto. Me impulsó. Sacó de mí algo que pocos lugares han podido sacar. Aquí viví algunas de las emociones más intensas de mi carrera. Ganar el Abierto de Estados Unidos en la ciudad que nunca duerme será para siempre uno de los mejores momentos de mi vida”, publicó en Instagram.

Con anterioridad, Stan Wawrinka señaló que la temporada 2026 es la última que juega. Ya participó en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, gracias a sus invitaciones.

“Gracias Nueva York, Gracias US Open, gracias a cada uno de los aficionados que me apoyaron, me impulsaron, creyeron en mí y compartieron todas estas emociones conmigo a lo largo de los años. Eternamente agradecido, eternamente Nueva York”, agregó.

Wawrinka conquistó su tercer y último Grand Slam en Flushing Meadows en 2016, donde batió a Novak Djokovic, número uno del mundo, en la pista dura.

Stan Wawrinka de 41 años, originario de Lausana, Suiza, debutó como profesional en 2002.

El suizo es actualmente el número 127 de la ATP y en 2026 tiene un balance de 7 victorias por 15 derrotas. Su mejor ranking fue un tercer lugar, que lo consiguió en 2014.