De México a Chile para ver a Vozinha

Un mexicano llevó su pasión por el futbol a otro nivel. Manuel Escobedo viajó hasta Chile con un objetivo muy específico: estar en el estadio para presenciar el debut de Vozinha con Colo Colo.

El aficionado llamó la atención durante la transmisión de TNT Sports Chile, donde contó que había llegado al país apenas un día antes del partido y que tomó la decisión de hacer el viaje cuando supo que el arquero de Cabo Verde finalmente tendría sus primeros minutos con el Cacique.

Hace como una semana me enteré y decidí venir. Era la oportunidad”, explicó el mexicano, quien además reveló que es odontólogo y tuvo que hacer algunos ajustes importantes en su agenda para cumplir el viaje.

Ahí dejé a algunos pacientes en lo que venía a ver a Vozinha”, dijo entre risas durante la entrevista.

Escobedo aseguró que desde hace tiempo sigue a Colo Colo, pese a vivir a miles de kilómetros de Santiago, y eligió rápidamente a su futbolista favorito cuando le preguntaron por su ídolo dentro del conjunto chileno.

“Vidal. Arturo, Arturito, el Rey”, respondió.

El mexicano también quedó sorprendido por el ambiente que encontró en el estadio y comparó a los seguidores de Colo Colo con las aficiones del futbol mexicano.

“Se parece mucho a las hinchadas de México, igual como muy entregados. Se siente el ambiente en el estadio, muy bonito”, señaló.

Eso sí, cuando llegó la inevitable pregunta sobre su equipo en México, Escobedo no dudó.

“De las Chivas de Guadalajara, el mejor equipo de México”, respondió.

Su objetivo después de cruzar prácticamente todo el continente era completar la misión con una fotografía junto a Vozinha.

“Que se acerque y nos tomemos una foto. Vengo desde México nada más a eso. Le voy a enseñar el pasaporte a ver si con eso cede a tomarse la foto”, bromeó.

Antes de despedirse, el aficionado mexicano cerró la entrevista con un grito que rápidamente llamó la atención en redes sociales:

“¡Viva México, viva Colo Colo, cabrones!