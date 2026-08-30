Marcelo Gallardo, cerca de ser el nuevo técnico de Ecuador: negociación va en 80%

Marcelo Gallardo se encuentra cada vez más cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. El técnico argentino mantiene conversaciones avanzadas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y, de acuerdo con información difundida desde Argentina, la negociación estaría encaminada en aproximadamente un 80 por ciento.

Gallardo es actualmente el principal candidato para llegar al puesto que dejó vacante Sebastián Beccacece y ya habría sostenido una reunión con Francisco Egas, presidente de la FEF, como parte de las conversaciones para asumir el proyecto de la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo negocia los últimos detalles con Ecuador

Aunque las negociaciones avanzan, todavía existen algunos puntos por definir antes de que pueda concretarse la llegada del entrenador argentino.

Entre los aspectos que se analizan se encuentran la conformación de su cuerpo técnico, el lugar donde establecería su residencia y la logística de trabajo entre Ecuador y Argentina. También se definiría cuánto tiempo permanecería Gallardo en cada país, un punto importante para establecer su dinámica de trabajo al frente de la selección.

La posible llegada del argentino genera expectativa debido a su exitosa trayectoria como entrenador. Durante su primera etapa al frente de River Plate, entre 2014 y 2022, consiguió 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y tres Recopas Sudamericanas.

Gallardo también dirigió al Nacional de Uruguay y al Al-Ittihad de Arabia Saudita, antes de regresar a River Plate en 2024 y dejar el cargo en febrero de 2026.

Si el acuerdo finalmente se concreta, Marcelo Gallardo tendría su primera experiencia como entrenador de una selección nacional y asumiría el reto de iniciar un nuevo proceso con Ecuador.

Sin embargo, hasta el momento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha confirmado oficialmente la contratación, por lo que Gallardo debe ser considerado todavía como el principal candidato para dirigir a La Tri y no como su nuevo director técnico.